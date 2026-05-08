ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」の最終回が7日、配信された。告白当日の最終日の朝に修羅場を迎えていた。

同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日から沖縄でロケを敢行。最終日に修羅場が待ち受けていた。最終日の朝。告白までの時間、前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が「愛を含め、告白をしておいた方がよくないですか？」と提案。

すると、えりな（平川愛里菜＝破産申請中の元経営者でシングルマザー、33）が発言。「メンズの絆が深まった回みたいな時間だったなって正直思う。メンズってみんなと飲みたい、みたいな。主旨目的違わなくない？みたいな。そこにやりづらさを感じる」と切り出した。

えりな続けては「一番言いたいこと」と前置きした上で、前日にデートした男性の振るまいに対し、不満を述べた。番組の指示で行った疑似キス体験後にデート男性が「フォロワー減るかも、ファン減るかもって不安になってる」などと本音で語っていたことを問題視した。

その場の空気が荒む中、えりなは泣きながら「空気を悪くしてごめんなさい」と謝罪。デートした男性は発言の経緯を説明したものの、えりなは納得がいかなかったのか「みんな、売名なん？」と涙ながらに訴えた。

その後は売名を巡る議論に加え、男性参加者の発言に女性参加者が異議を唱える異常な展開。告白を前に、男女間の複雑な人間模様が描かれた。

Xでは告白を前にした壮絶展開についての書き込みが相次いだ。「恋愛病院なんとか完走した。最後『実は全部脚本がありました』展開もワンチャンあるのかなと思ったらむしろ逆で、みんな色々な意味で正直に立ちまわっていたからこその地獄だった。最後いいシーン繋げていい感じに終わろうとしてたの『いや無理無理w』ってなって面白かった」「総評 恋愛病院というのは恋リアでは無いと思った マジでバラエティ番組 どちらかと言うと実験番組 恋愛に不向きな人達をとにかく集めましたみたいな感じ 本気で恋愛させるなら2泊3日じゃ無理だよ 他の番組恋リア番組ならカットするようなシーンを使う所が正に恋リアじゃないw Mk5、売名発言等」「恋愛病院、男性陣が番組終わった後も仲良くて微笑ましいな〜と思ってたけど、最終話見た後だと徒党を組んでかばい合ってるように見えてキツくなっちゃった」などと書き込まれていた。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。最終回は1時間半SP。