環境への配慮と機能美を両立。日常を格上げする【スノーピーク】のバックパックがAmazonで販売中！
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洗練されたデザインで毎日を快適に。細部まで改良された【スノーピーク】のバックパックがAmazonで販売中！
環境に配慮した素材へ刷新された、日常使いに最適なバックパック。PFASフリーの撥水生地を採用し、開口部のカーブやサイドポケットなど、使いやすさを追求した設計が魅力だ。細部まで見直された機能性と、シンプルで洗練されたデザインが日々のライフスタイルを快適にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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環境負荷を低減するため、PFAS（有機フッ素化合物）を使用しない撥水剤を採用。素材から見直すことで、地球環境に配慮したサステナブルな仕様を実現している。
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メインの開口部には使いやすさを考慮したカーブを施し、荷物の出し入れがスムーズ。サイドにはギャザー入りのポケットを備え、機能性とデザイン性を両立させた。
チェストハーネスの仕様変更や各アジャスターの軽量化など、細部まで改良を重ねた。インナーメッシュやキーフックの形状も見直し、利便性が大幅に向上している。
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約29Lの容量を備え、日常の荷物をしっかり収納可能。ブラック、オリーブ、グレーの合わせやすい3色展開で、どんなスタイルにも馴染むシンプルなデザインだ。
洗練されたデザインで毎日を快適に。細部まで改良された【スノーピーク】のバックパックがAmazonで販売中！
環境に配慮した素材へ刷新された、日常使いに最適なバックパック。PFASフリーの撥水生地を採用し、開口部のカーブやサイドポケットなど、使いやすさを追求した設計が魅力だ。細部まで見直された機能性と、シンプルで洗練されたデザインが日々のライフスタイルを快適にサポートする。
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