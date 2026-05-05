【1位〜6位】5月6日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】乙女座 総合運：★★★★★

目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。そんなあなたに協力してくれる人も、たくさん集まってきそうです。まずは、お互いにリラックスできる気軽な話題が〇。なにかを頼むときには、相手を褒めながらお願いして。



恋愛運

最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理にあわせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。



金運

これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。



ラッキーアイテム：ストール



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理にあわせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。金運これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。ラッキーアイテム：ストールラッキーカラー：ゴールド

【2位】牡羊座 総合運：★★★★☆

個性や斬新なアイディアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。まわりからの評価もグンと高まりそうです。



恋愛運

なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひと言や表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。



金運

金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。



ラッキーアイテム：マドラー



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】魚座 総合運：★★★★☆

やる気もアイディアもどんどん出てくる運気。気の向くままにエネルギッシュに行動していくと、これまでは気づかなかった才能が開花しそう。今日のところは、誰かに手伝ってもらうよりも、自分でできる範囲のことをすると〇。



恋愛運

べったりとせず、ややあっさりとした接し方をすると、恋が盛り上がる日です。甘い会話をしていても、あまり引き延ばさずに、楽しく笑える話に切り替えてみて。そして、無邪気に笑っていると、相手の恋心をギュッとつかむことができます。



金運

楽しく賑やかに友だちと遊んだり、友だちに会いに行ったりするためにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気！気分よく支払いができて、自分のお金の使い方にも自信を持てそう。大勢で集まるのなら、会計役になるのも〇。



ラッキーアイテム：ドライフルーツ



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】蟹座 総合運：★★★★☆

今日、知りあった人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。



恋愛運

うれしいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知りあったりするかもしれません。友だちから「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。



金運

｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。



ラッキーアイテム：シルク



ラッキーカラー：ピンク

【5位】蠍座 総合運：★★★☆☆

気分も身体も「軽いな」と感じられそうな日です。明るい色の服を着たり、バッグに入れて持ち歩く物を減らしたりすると、運気も気分もさらにアップ！また、いつもは通らない道を使って遠回りをすると、エクササイズにも気分転換にも〇。



恋愛運

何気なく通った道や、出かけた場所に出会いがあるかも。また、恋の相手に連絡をしたら、想像以上に盛り上がる可能性も大！今日は、あれこれ考えずに動いていきましょう！身軽になるほど恋の幸せを掴める運気です。



金運

｢これから、こうしてみよう｣と思える情報をもらえそうな金運の日。お金のことをよく話題にする友だち、ポイントやマイルを貯めるのが好きな友だち、経済に詳しい知人など、人が金運に追い風を吹かせてくれるでしょう！



ラッキーアイテム：エディターズバック



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】射手座 総合運：★★★☆☆

おしゃべりが盛り上がって、仲間との絆を再確認できそうです。深刻にならず、気軽に笑って話せる楽しい時間を一緒に過ごすとよさそう。ただし、相談を持ちかけられたら、その話が終わるまでは誠実に真剣に向きあうことがポイント。



恋愛運

出会いを求めたり、恋の相手と関わったりすると空回りしてしまいそうな日。それよりも、ひとりでゆっくりと読書や映画を楽しんだり、のんびりお風呂に浸かったりするほうがベター。恋を前進させる魅力が、グンと大きく育ちます。



金運

能力を高めるための勉強や美容など、｢自分を磨いている｣と感じられるものに、今日はお金を使いましょう！出したお金以上の収穫を感じられそうです。また、経済面をさらに充実させるためのアイデアが湧く可能性も大。



ラッキーアイテム：ネックレス



ラッキーカラー：グリーン