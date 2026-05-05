売上ゼロの新入社員「購入する気はない」と決めつけて接客を同期に押し付ける→実は大富豪で同期がまさかの3台契約を獲得【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
GWはまったり漫画三昧はいかが？2026年にバズった傑作漫画を紹介する。
みこまる(@micomalu)さんが描く漫画「田端、明日は売るつもり！」が話題だ。憧れのカーディーラーに就職したものの、1台も車が売れない新人営業マン・田端。「クニエ漫画グランプリ2021」でSNS読者賞を受賞した本作の制作秘話について、みこまるさんに話を聞いた。
新入社員の田端は、同期の中で唯一売上ゼロという壁にぶつかっていた。「売りたい」という熱意ばかりが先行し、肝心のお客様の心を見失っているのだ。子連れの夫婦を待たせて見積書作成に没頭したり、外見で判断して接客を疎かにしたりと、自分の都合を優先させてしまう。みこまるさんは取材を通じて、「お客さんの数だけいろいろなエピソードがあっておもしろい」と実感したという。
■軽トラの老人が実は大富豪だった衝撃の実話
特に反響が大きいのは、農作業用の軽トラで試乗に来た老人を無視するエピソードだ。田端は「購入する気がない」と決めつけ、接客を同期に押しつける。しかし、その老人は見た目に反して豪邸に住む大富豪だった。偏見を持たずに接客した同期は、その日のうちに3台の契約にこぎつけた。これは取材先の店長の実体験が元になっており、みこまるさんは「それはそれは豪邸にお住まいだったそうです」と語る。多くの人と触れ合う中で、田端は販売において大切なことに気づいていく。
取材協力：みこまる(@micomalu)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。