ツーハッチ新作消臭インナー登場♡夏悩みを解決する快適アイテム特集

インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、初夏のおしゃれを快適に楽しめる新作アイテムが登場します。2026年4月22日（水）発売の「ブラを隠す汗取り消臭インナー」と、4月15日（水）発売の水陸両用ラッシュガードは、夏の悩みに寄り添う機能派アイテム。汗ジミや透け対策、紫外線ケアまで叶えてくれる、これからの季節に頼れるラインナップです♡

ツーハッチの消臭インナーで夏悩み対策

「ブラを隠す汗取り消臭インナー」は、見せない・響かせないを叶える優秀インナー。価格は1,980円（税込）～、カラーはブラック、ヌードピンクの2色展開、サイズはS・M・L・XLです。

吸水速乾・接触冷感加工を施した生地で、汗ばむ季節もさらりと快適。背中をしっかり覆う設計でアウターに汗が響きにくく、脇下には消臭シート付きで汗ジミ対策も安心です。

さらに、素肌やブラになじむ血色カラーで透けを防ぎ、トップスに合わせやすい2種類の襟ぐり設計も魅力。薄着の季節に頼れる一枚です。

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紫外線対策に水陸両用ラッシュガード

4月15日（水）発売の「水陸両用ラッシュガード」は、価格5,380円（税込）。カラーはオフホワイト、モカ、ペールグリーン、ブラック、アイスグレーの5色、サイズはFです。

昨年即完売した人気シリーズに新作が加わり、首から鼻先まで覆える完全遮光タイプが登場。フェイスガード一体型デザインで顔まわりまでしっかりガードします。

UVカット率99.5％の高機能素材に加え、接触冷感仕様で暑い日も快適。サムホール付きで手元まで紫外線対策できるのも嬉しいポイントです。

シルエットが選べる2タイプ展開

デザインは2タイプあり、胸下切り替えで体型をきれいに見せる「ウエストギャザーtype」と、裾を絞って好みのシルエットに調整できる「ドローコードtype」を用意。

どちらもヒップが隠れるオーバーシルエットで、体型カバーしながらおしゃれに着こなせます。

キャンプやスポーツ観戦、レジャーはもちろん、デイリーウェアとしても使いやすく、夏の外出シーンで活躍してくれそうです♪

※1 出典：気象庁HP「日最大UVインデックス(観測値）の年間推移グラフ」参照

※2 出典：気象庁HP「紫外線の経年変化」参照

まとめ

ツーハッチの新作は、汗や透け、紫外線など夏特有のお悩みに寄り添う機能派アイテムばかり。消臭インナーは毎日の通勤やお出かけに、ラッシュガードはレジャーや日常使いにぴったりです。

快適さとおしゃれを両立したい大人女性にこそおすすめ♡今年の夏は、賢くインナーを選んで心地よく過ごしてみてはいかがでしょうか。