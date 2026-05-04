（台北中央社）4日の台湾株式市場で、主要株価指数の加権指数は前営業日比1778.51ポイント（4.57％）高の4万705.14ポイントで取引を終えた。終値として史上最高値を更新した他、4万ポイントの大台を初めて突破した。時価総額最大の台湾積体電路製造（TSMC）など、主力株の上昇が相場をけん引した。



取引時間中は一時、1828.89ポイント高の4万755.52ポイントまで上昇し、一日の上げ幅として過去最大を記録した。



TSMCはこの日、前営業日比6.56％高となる上場来高値2275台湾元で取引を終えた。取引時間中には一時、2285元まで上昇した。



他の主力銘柄では、聯発科技（メディアテック）は9.96％高の2870元でストップ高。鴻海（ホンハイ）精密工業は3.64％高の227.5元、台達電（デルタ電子）は2.54％高の2220元で引けた。



（何秀玲／編集：荘麗玲）