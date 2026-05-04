「ついつい2個3個いっちゃうやつ」【コストコ】買い物リストに追加して！「大容量おやつ」

【コストコ】に立ち寄ると見逃せないのは、毎日のおやつにぴったりな大容量サイズのお菓子。ほかのスーパーなどではあまり目にしない珍しい輸入商品はもちろんのこと、コストコオリジナルの限定サイズが販売されていることもあるため、お菓子好きなら見逃せません。そこで今回は、買い物リストに追加したい「大容量おやつ」を紹介します。

高コスパの優秀おやつ

牛柄のパッケージが特徴的な「千年屋 おいしいドーナツ 20個入り」は、コストコユーザーの間では、定番の高コスパお菓子。個包装のドーナツが入っており、価格は\948（税込）です。少しずつ値上がりはしているものの、それでも1個あたり50円以下というお得さは魅力。そのまま食べるのはもちろん、アレンジして食べるのもおすすめです。

どこか懐かしい味わいがクセになる

「おいしいドーナツ」1個あたりの大きさは、だいたい手のひらほどのサイズ感。ちょっと小腹が空いたときにパクっと食べられるのが嬉しいポイントです。八ヶ岳高原牛乳を100%使っているのも特徴で、牛乳の優しい甘さが楽しめそう。@empireo25さんも「ついつい2個3個いっちゃうやつ」とコメントしています。

見つけたら即カートイン！

SNSでも話題になったドバイチョコが手軽に味わえる「CHOCOVIA ドバイ ピスタチオ チョコ」。コストコ初登場時の2025年11月は、@hirokostyle33さんが「即日完売で、購入出来ずでした」とコメントするほどの人気ぶりだったようですが、その後の再販でなんとかゲットできたんだとか。

ご褒美にしたい贅沢チョコレート

パックの中には、ひと口サイズよりも少し大きめのチョコレートが個包装で入っています。表面のミルクチョコレートの中には、カダイフフィリングとピスタチオフィリングが入っているため、ドバイチョコの特徴であるサクサク食感も楽しめそうです。1粒でも満足感のある味わいは、ご褒美おやつにぴったり。

【コストコ】に立ち寄る際は、ぜひ買い物リストに加えてほしい「大容量おやつ」。毎日のおやつにはもちろん、個包装タイプであればシェアしたり、お茶請けにしたりすることもできるので、気になる人はぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる