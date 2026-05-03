「やめるだけで変わる？」40代以降に見直したい“老け見えを招く日常習慣”
普通にしているのに、なぜか印象が重たく見える。丁寧に整えているつもりなのに、どこか老けた印象になってしまう。最近そんな違和感を覚えていませんか？40代以降は、“何かを足すこと”よりも“無意識に続けている習慣を見直すこと”で印象が変わりやすくなります。まずは原因になりやすい日常のクセを知ることが大切です。
“無意識の積み重ね”が印象を変えている
印象は日常の積み重ねでつくられます。姿勢が崩れたまま過ごす時間が長い、同じ表情でいることが多い、体を動かす機会が少ないといった状態が続くと、全体に重たい印象が出やすくなるでしょう。
“足し算しすぎ”も印象を下げる原因になる
整えようとする意識が強いほど、逆に印象が重くなることも。メイクやヘア、服装をすべてきちんと仕上げすぎると、抜け感がなくなり、どこか硬い印象になりやすくなるでしょう。また、スタイルを良く見せようと体を必要以上に固定してしまうことで、動きがぎこちなくなることも。
“足すこと”だけでなく、“引くこと”も意識することで、バランスは整いやすくなります。
“やめる”ことで自然に整う
印象を変えるために必要なのは、体を固めるクセや姿勢の崩れに気づき、軽く戻す意識を持つこと。さらに、すべてを完璧に整えようとする習慣を手放すことで、自然な余裕が生まれます。要は“余計なものをやめる”ことで、結果的に印象は整いやすくなるというわけです。
老けて見える原因は、無意識に“続けていること”にある場合も少なくありません。だからこそ日常の習慣を少し見直して、印象アップにつなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は姿勢・生活習慣・視覚印象に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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