天童よしみ、母顔出しの親子ショット公開「雰囲気そっくり」「優しそうな人柄が滲み出てる」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】歌手の天童よしみが5月2日、自身のInstagramを更新。母親との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】71歳ベテラン歌手「雰囲気そっくり」母顔出しの親子ショット公開
天童は「辛かった事も 苦しかった事も 母が 全部払いのけて守ってくれた」とこれまでを振り返り、新緑の中で母親の肩に優しく手を添えた親子ショットを公開。「今度は 私が 母を守って 楽しい日々精一杯頑張って行きましょう」と、決意をつづっている。
また「＃母 筆子」「＃しっかりと」「＃歩きます」とハッシュタグを添えている。
この投稿には「お母様、お肌がツヤツヤ」「雰囲気そっくり」「優しそうな人柄が滲み出てる」「やっぱり似てる」「ちょっと泣いてしまいました」「お母様がお元気そうで何より」「いい笑顔」「親子の絆が素敵」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】71歳ベテラン歌手「雰囲気そっくり」母顔出しの親子ショット公開
◆天童よしみ、母親への感謝と決意をつづる
天童は「辛かった事も 苦しかった事も 母が 全部払いのけて守ってくれた」とこれまでを振り返り、新緑の中で母親の肩に優しく手を添えた親子ショットを公開。「今度は 私が 母を守って 楽しい日々精一杯頑張って行きましょう」と、決意をつづっている。
◆天童よしみの投稿に反響
この投稿には「お母様、お肌がツヤツヤ」「雰囲気そっくり」「優しそうな人柄が滲み出てる」「やっぱり似てる」「ちょっと泣いてしまいました」「お母様がお元気そうで何より」「いい笑顔」「親子の絆が素敵」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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