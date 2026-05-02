知ってる人だけ得をする…電車「最大50％還元」＆吉野家「GW割」のお得な活用術
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
みなさん、今年のゴールデンウィークはどのように過ごしていますか？ 僕は八景島に行ったり、科学実験教室に参加したり、舞台を観に行ったりと近場で済ませています。そこで今回は「ゴールデンウィークに使えるお得なキャンペーン」をご紹介します。
◆ゴールデンウィークに活用したい「お得キャンペーン」まとめ
ゴールデンウィークは電車で移動する方も多いと思います。そんな方におすすめのキャンペーンが5月1日（金）から始まりました。それが「電車でも！ タッチでVisa割キャンペーン」です。
対象の電車にVisaのタッチ決済で乗車すると、最大50％もキャッシュバックされます。キャンペーン期間は5月31日（日）23時59分まで。
先月までは、特定の飲食店で15％キャッシュバックキャンペーンを開催していました。そして今月は電車でもキャンペーンが始まり、今は「Visa割」がアツいです。
Visa割に参加するためには対象のクレジットカードの登録が必要ですが、前回の飲食店のキャンペーンで登録した方は今回のキャンペーンで登録する必要はありません。登録が済んで、対象の電車にVisaのタッチ決済で乗車すると、まずは30％キャッシュバックです。還元上限は600円なので2,000円までの電車運賃が対象となります。
対象の鉄道会社は関東だと東急電鉄、京王電鉄、東京メトロなど、JRはJR九州のみで全国46社あります。
◆最大50％還元も狙える上乗せキャンペーン
さらに三井住友カード、三菱UFJカード、イオンカード、エポスカード、PayPayカードで「上乗せキャンペーン」も同時に開催されています。カードによっては最大20％上乗せなので、合計最大50％キャッシュバックということになります。電車運賃の半額もキャッシュバックされるなんてすごいですよね。
各社キャンペーン期間や還元上限などが異なり、エポスカードの場合、キャンペーン期間が5月6日（水）までと短いのでお気をつけください。
三井住友カードのスマホのタッチ決済だと、4月から対象の電車やバスで7％還元、Oliveだと8％還元サービスが始まっており、こちらは5月以降も継続されていますが、今回のキャンペーンとは併用できません。キャンペーンの還元上限に達したあと、最大8％還元が適用されます。
◆GW限定、ブックオフの大型割引キャンペーン
ブックオフでは5月5日（火）まで「公式アプリ会員1,000万人突破キャンペーン」が開催されています。
レジでアプリ会員証を提示すると本が全品20％オフになります。割引上限はなく、期間中何度でも20％オフです。さらにキャンペーン期間中は本を買っても売っても限定ステッカーがもらえます。
そしてオンラインストアでは、本が全品10％オフになるクーポンが配信されています。ちなみにオンラインストアでは1,800円以上の注文で送料無料です。こちらも購入者全員、限定ステッカーがもらえます。
◆テイクアウトがお得に！吉野家GW割の活用術
吉野家では5月7日（木）15時までGW割が開催されています。テイクアウト限定で牛丼（並盛）がお得に販売中です。
牛丼（並盛）2個セット通常978円が864円、3個セット1,456円が1,242円、4個セット1,956円が1,620円に割引されています（全て税込価格）。最大約17％引きです。
さらに「新学期応援!!中高生元気割」も開催しています。吉野家アプリで300円（税込）以上のお会計で100円引きクーポンが5月10日（日）20時まで配信中です。対象者は12歳〜18歳で、本人が来店または対象者が同伴している場合にクーポンが利用できます。
GW割と中高生割のクーポンの併用はできます。併用した場合、どのセットも約22％引きになり、お得さはほぼ同じです。
そして、吉野家ではOliveのスマホのタッチ決済で8％還元されるのでさらにお得になります。こちらはキャンペーンではなく常時開催されているサービスです。
ゴールデンウィークはお出かけすることが増えると思います。機会があればキャンペーンを利用してみてはいかがでしょうか。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
みなさん、今年のゴールデンウィークはどのように過ごしていますか？ 僕は八景島に行ったり、科学実験教室に参加したり、舞台を観に行ったりと近場で済ませています。そこで今回は「ゴールデンウィークに使えるお得なキャンペーン」をご紹介します。
ゴールデンウィークは電車で移動する方も多いと思います。そんな方におすすめのキャンペーンが5月1日（金）から始まりました。それが「電車でも！ タッチでVisa割キャンペーン」です。
対象の電車にVisaのタッチ決済で乗車すると、最大50％もキャッシュバックされます。キャンペーン期間は5月31日（日）23時59分まで。
先月までは、特定の飲食店で15％キャッシュバックキャンペーンを開催していました。そして今月は電車でもキャンペーンが始まり、今は「Visa割」がアツいです。
Visa割に参加するためには対象のクレジットカードの登録が必要ですが、前回の飲食店のキャンペーンで登録した方は今回のキャンペーンで登録する必要はありません。登録が済んで、対象の電車にVisaのタッチ決済で乗車すると、まずは30％キャッシュバックです。還元上限は600円なので2,000円までの電車運賃が対象となります。
対象の鉄道会社は関東だと東急電鉄、京王電鉄、東京メトロなど、JRはJR九州のみで全国46社あります。
◆最大50％還元も狙える上乗せキャンペーン
さらに三井住友カード、三菱UFJカード、イオンカード、エポスカード、PayPayカードで「上乗せキャンペーン」も同時に開催されています。カードによっては最大20％上乗せなので、合計最大50％キャッシュバックということになります。電車運賃の半額もキャッシュバックされるなんてすごいですよね。
各社キャンペーン期間や還元上限などが異なり、エポスカードの場合、キャンペーン期間が5月6日（水）までと短いのでお気をつけください。
三井住友カードのスマホのタッチ決済だと、4月から対象の電車やバスで7％還元、Oliveだと8％還元サービスが始まっており、こちらは5月以降も継続されていますが、今回のキャンペーンとは併用できません。キャンペーンの還元上限に達したあと、最大8％還元が適用されます。
◆GW限定、ブックオフの大型割引キャンペーン
ブックオフでは5月5日（火）まで「公式アプリ会員1,000万人突破キャンペーン」が開催されています。
レジでアプリ会員証を提示すると本が全品20％オフになります。割引上限はなく、期間中何度でも20％オフです。さらにキャンペーン期間中は本を買っても売っても限定ステッカーがもらえます。
そしてオンラインストアでは、本が全品10％オフになるクーポンが配信されています。ちなみにオンラインストアでは1,800円以上の注文で送料無料です。こちらも購入者全員、限定ステッカーがもらえます。
◆テイクアウトがお得に！吉野家GW割の活用術
吉野家では5月7日（木）15時までGW割が開催されています。テイクアウト限定で牛丼（並盛）がお得に販売中です。
牛丼（並盛）2個セット通常978円が864円、3個セット1,456円が1,242円、4個セット1,956円が1,620円に割引されています（全て税込価格）。最大約17％引きです。
さらに「新学期応援!!中高生元気割」も開催しています。吉野家アプリで300円（税込）以上のお会計で100円引きクーポンが5月10日（日）20時まで配信中です。対象者は12歳〜18歳で、本人が来店または対象者が同伴している場合にクーポンが利用できます。
GW割と中高生割のクーポンの併用はできます。併用した場合、どのセットも約22％引きになり、お得さはほぼ同じです。
そして、吉野家ではOliveのスマホのタッチ決済で8％還元されるのでさらにお得になります。こちらはキャンペーンではなく常時開催されているサービスです。
ゴールデンウィークはお出かけすることが増えると思います。機会があればキャンペーンを利用してみてはいかがでしょうか。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）