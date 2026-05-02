ミスタードーナツから同時発売!新感覚ドーナツ&飲むデザートでぜいたく体験♡

心地よい風が吹き抜け、初夏の訪れを感じる季節。私たちの日常に小さな幸せを届けてくれる｢ミスタードーナツ｣から、驚きの新メニューが登場!2026年4月27日(月)より、これまでにない“食感”にこだわり抜いたサクぽふん食感のドーナツと具材たっぷりフローズンが期間限定で発売。トレンドに敏感なスイーツファンならずとも見逃せない、新メニューをご紹介します。

サクぽふん。台湾ドーナツ流の新感覚エアリー生地

まずご紹介するのは、新感覚ドーナツ｢サクぽふん(テイクアウト 税込248円/イートイン 税込253円)｣。トレンドの台湾ドーナツをヒントに開発されたこの商品は、その名の通り｢サクサク｣と｢ぽふん｣という2つの相反する食感が一気に押し寄せます。

ミスドオリジナルの液をつけてフライすることで実現した、外側のごつごつとしたハードなサクサク感。それとは対照的に、中は驚くほど軽やかで空気を含んだようなぽふんとした口当たり。このコントラストが、一口食べるごとに癖になること間違いなしです。

サクぽふん ミルクシュガー

サクぽふんとした軽やかな食感の生地と、やさしいミルク風味のシュガーが合わさった新感覚なドーナツ。表面にはミルク風味のシュガーをまぶし、ひとくち食べるとやさしい甘さを感じる一品です。

サクぽふん カスタードシュガー

サクぽふんとした軽やかな食感の生地と、風味豊かなカスタードシュガーが合わさった新感覚なドーナツ。表面にはカスタードシュガーをまぶし、ひとくち食べるとカスタードの豊かな風味を感じる一品です。

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｢シャリもぐ｣が止まらない!世界のスイーツをドリンクで再現

ドーナツと一緒に楽しみたいのが、同日発売の｢シャリもぐフルーツフローズン(テイクアウト 税込680円/イートイン 税込693円)｣。こちらは香港や台湾で愛される定番デザートを、ミスド流にアレンジした新感覚の“飲むデザート”です。

シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー&グレープフルーツ

香港の｢ヨンジーガムロ｣をイメージしたマンゴー&グレープフルーツ味。マンゴーゼリーやパールタピオカのもぐもぐ感と、氷のシャリシャリ感が同時に楽しめます。

シャリもぐフォンリービン パイン&ナタデココ

さらに、台湾のパインかき氷｢フォンリービン｣をヒントにしたパイン&ナタデココ味は、角切りパインの果肉感がぜいたくな味わい。どちらもこれからの暑い季節にピッタリのドリンクです。

期間限定ドーナツ&ドリンクをお見逃しなく!

どちらのメニューも、ただ甘くて美味しいだけでなく、口の中で弾けるような食感の楽しさが詰まっています。ドーナツの｢サクぽふん｣とドリンクの｢シャリもぐ｣を体験しに、ぜひお近くのミスタードーナツへ足を運んでみてはいかがでしょうか。