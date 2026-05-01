『スター・ウォーズ』×ユニクロ「UT」コラボ本日発売！ “バウンティハンター”にフィーチャーした全4種が登場
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月22日（金）からの映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開を記念し、5月1日（金）から、『スター・ウォーズ』シリーズとのコラボコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで販売中だ。
【写真】映画コーデにいかが？ 『スター・ウォーズ』コラボコレクション全4種
■『マンダロリアン・アンド・グローグー』デザインも！
今回登場したのは、シリーズを彩ってきた“バウンティハンター（賞金稼ぎ）”にフィーチャーしたコレクション。
ラインナップには、『スター・ウォーズエピソード5／帝国の逆襲』、『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』、『スター・ウォーズ エピソード2／クローンの攻撃』のポスターアートを使用した全4種のデザインがそろう。
また、待望の新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のポスターアートをモチーフにした1枚も用意。
個性豊かなキャラクターをあしらったTシャツを着て映画館へ行けば、さらに気分が盛り上がりそうだ。
【写真】映画コーデにいかが？ 『スター・ウォーズ』コラボコレクション全4種
■『マンダロリアン・アンド・グローグー』デザインも！
今回登場したのは、シリーズを彩ってきた“バウンティハンター（賞金稼ぎ）”にフィーチャーしたコレクション。
また、待望の新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のポスターアートをモチーフにした1枚も用意。
個性豊かなキャラクターをあしらったTシャツを着て映画館へ行けば、さらに気分が盛り上がりそうだ。