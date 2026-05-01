2025年に解散した「KAT-TUN」の元メンバーで歌手の田中聖（こうき）さん（40）がSNSに最新ショットを公開し、話題となっています。



【動画】田中聖さんの「分かる人にだけ分かるRAP」にファン感涙

3月には弟で歌手の田中彪（ひょうが）さんのYouTubeに登場し、話題となった聖さん。今回は新たにTikTokを始動し、注目を集めています。



「フォロワーが二万人超えてしまったのでとりあえず一本だけ載せます」と自身のYouTubeで公開されているラップ動画を転載した田中さん。



その後、「前回の動画を20万回もみていただいたのと間もなくフォロワーも3万人になるのでとりあえずご挨拶動画作りました。お耳汚しを」とTikTok用に新しく撮影したラップ動画を公開しました。白いTシャツから伸びる腕には、がっつりとタトゥーが施されており、動画の最後にはポーズを決めたり、視聴者に向けて「バイバイ」と挨拶をしたりする姿が見られます。



また、最新の投稿には「前回の動画を150万回も見ていただいた上に気付けばフォロワーも5万人を超えていた為にもう一本動画上げておきます。分かる人にだけ分かるRAPです」と投稿文で匂わせながら、新たにRAPを披露しました。



聖さんの最新ショットにコメントでは「やっぱ聖のラップは最高」「おかえり」「みんなちゃんと待ってたんだから！」「えこれ本人？」「え、激アツすぎる」「進化してるやん！」「墨が凄い」などの声が寄せられました。



また、最新RAP動画の「分かる人にだけ分かる」という文に関しては「これは…泣けるよ」「伝わってるよ！」「6人の絆は永遠」「ちゃんとメンバーカラーなってる」「懐かしい歌詞」「それはずるい」という返答が寄せられました。