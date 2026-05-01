【フレッシュネスバーガー】パクチー好き大歓喜!1万人が選んだ推しバーガー!

フレッシュネスバーガーにて、約1万人が投票した｢パクチーバーガー総選挙｣のツートップが2026年4月22日より同時発売!新作1位に輝いたタイの屋台飯を再現した｢カオマンガイ｣と、ファンから熱烈な復活希望が寄せられた実力派｢バインミー｣。SNSでも話題沸騰中の“推しパクチーバーガー”が、期間限定で全国の店舗で楽しめます。さらにこれからの季節に嬉しいフローズンドリンクも合わせてご紹介します。

タイの屋台がバーガーに!?新作1位はカオマンガイバーガー!

新作部門で見事1位を勝ち取ったのは、タイ料理の定番を大胆にアレンジした「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」。

フレッシュネス自慢の店内で揚げるジューシーなクリスピーチキンに、甜麺醤やコチュジャン、オイスターソースをブレンドした特製旨辛ソースをたっぷり。そこに針生姜のアクセントと、こぼれんばかりの国産パクチーが重なります。

投票者からは｢バーガーでの再現が気になる｣と期待の声が殺到。エスニックな香りが鼻を抜け、パクチーの爽やかさとソースのコクのハーモニーがたまりません!

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圧倒的支持で復活1位!バインミーがカムバック!

一方、復活部門で圧倒的支持を集めたのが｢パクチーチキンバーガー バインミー｣です。昨年の販売時に｢中毒性が高すぎる｣と話題になり、ファンの熱烈なラブコールに応えてカムバック。

レバーペーストの濃厚なコク、なますの程よい酸味、そして五香粉(ウーシャンフェン)のオリエンタルな香りが、パクチーと最高にマッチ。アジアンスイーツのような彩りの紫キャベツマリネも加わり、見た目の華やかさも抜群です。

パクチーの量は選べる3段階!苦手な方はリーフレタスに変更可能

フレッシュネスの粋な計らいは、味だけではありません。まずは香りを試したい方は1倍(税込750円)、これぞパクチーバーガーという定番の量は3倍(税込850円)、パクチーで溢れかえるパクチニストには5倍(税込950円)と、パクチーの量を自分のパクチー愛に合わせて調整できるのがこのシリーズの醍醐味。

さらに、パクチーをリーフレタスに変更可能なので、バーガーを試してみたいけどパクチーは苦手…といった方はこちらもおすすめです。

これからの季節に嬉しい、ひんやりフローズンドリンク

スパイシーで香り高いバーガーに合わせたいのが、同時発売の｢フローズンフルーツレモネードソーダ｣。氷の代わりに凍らせた果実がゴロゴロ入った、見た目も映える一杯です。

｢フローズンマンゴーレモネードソーダ(税込560円)｣や｢フローズンライム&ジンジャーレモネードソーダ(税込560円)｣など、エスニックな風味をより引き立てるラインアップとなっています。

こちらはプレミアムセットに+100円でフローズンフルーツレモネードソーダ各種が選べます。

※球場店舗･動物園店舗除く。

※販売期間内でも地域や店舗により品切れとなる場合がございます。予めご了承ください。

※ハチミツを含みます。1歳未満のお子様には与えないようご注意ください。

フレッシュネスバーガーでパクチーを堪能

｢想いがつなぐ至福の味｣というキャッチコピー通り、ファンの熱い想いによって形になった今回のパクチーバーガー。販売期間は2026年6月2日(火)まで。｢推し活｣ならぬ｢推しパク活｣を、フレッシュネスバーガーでお楽しみください。

【商品概要】

商品名:パクチーチキンバーガー カオマンガイ / バインミー

販売価格:パクチー1倍 750円/3倍 850円/5倍 950円(税込)

販売期間:2026年4月22日(水)~6月2日(火)

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー(一部店舗除く)