『名探偵コナン』×「GLOBAL WORK」がコラボ！

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　「GLOBAL WORK」とアニメ『名探偵コナン』によるコラボレーションアイテムが、5月9日（土）から、全国の店舗および公式WEBストア「and st」、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionで発売される。

【写真】松田陣平＆萩原研のTシャツも！　『名探偵コナン』コラボアイテム一覧

■ラインナップは全12型

　今回登場するのは、江戸川コナンをはじめ、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で話題の萩原千速らが登場するアパレルアイテムと雑貨の計12型。

　コナンをイメージしたセットアップは、探偵を想起させるチェック柄と無地モカの2色から選べ、いずれも“探偵バッジ”と“蝶ネクタイ型変声機”のピンバッジ付。マシンウォッシャブル、イージーケアの機能を備えた、日常使いしやすいアイテムだ。

　また、萩原千速＆横溝重悟、松田陣平＆萩原研二などのデザインがそろうグラフィックTシャツも並ぶほか、オープニングシーンのアートを使用したTシャツや、裾に刺しゅうしたコナンのシルエットがポイントのショートパンツをキッズサイズで用意。

　そのほか、コナンと千速のチャームがアクセントの「カードコインケース」や、アニメのオープニングシーンをあしらった「マグネット」といった実用的なアイテムも販売される。

　加えて、本コラボレーションアイテムを税込1100円購入すると、ノベルティの「オリジナルブロックシール」がもらえるプレゼント企画も実施。

　ちなみに、銀座・旗艦店「GLOBAL WORK GINZA」の1階には、5月9日（土）より期間限定で、コナンや蘭、千速らの店内サイネージや、装飾が登場。『名探偵コナン』の世界観にラッピングされた店内で買い物が楽しめる。