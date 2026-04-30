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「100点を目指さなくていい」婚活迷子の40代男性が結婚相談所を乗り換え、1年でプロポーズに至った理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が「【プロポーズ直前】結婚相談所を乗り換え、「ツヴァイ入会1年で実を結んだ」理由とは」と題した動画を公開した。動画では、ツヴァイへの入会から1年でプロポーズを迎える40代前半男性（Hさん）と、担当の村田カウンセラーによる最終面談の様子が収められており、「100点を目指して結婚しなくていい」というアドバイスなど、婚活のリアルなエピソードが語られている。



対談は、目前に迫ったプロポーズの作戦会議からスタート。Hさんが家でプロポーズする計画を明かすと、村田カウンセラーは花束や手紙の準備について細かくアドバイス。どんな花束を贈るのか、手紙の書き方などを和やかに話し合い、入籍日については村田カウンセラーの提案で「元日」に即決する一幕もあった。



続いて話題は、Hさんのこれまでの婚活歴へ。実はHさんは30代前半から婚活を始め、2つの結婚相談所や8個ほどのマッチングアプリを経験してきた苦労人。ツヴァイ入会後の快進撃について、村田カウンセラーは「写真がすごく良かった」と、提携写真館での自然な仕上がりを勝因の一つに挙げた。一方のHさんも、お見合い前に相手のプロフィールから「10個ぐらいネタを用意する」など、会話で相手を楽しませる地道な努力を重ねていたことを明かした。



プロポーズを控えたHさんが、将来の暮らしや2人の関係性について「まだ発展途上のカップル」と不安を吐露する場面も。これに対し、村田カウンセラーは「100点を目指して結婚しなくていい」「2人で過ごしていく中で100点に近づけたら一番良い」と温かい言葉をかけ、Hさんも「2人なりの100点」と深く頷いた。



面談の最後には、村田カウンセラーが「一緒に（成婚報告に）来てくれたら号泣ですね」と語り、二人三脚で歩んできた深い信頼関係を覗かせた。その後、動画には無事にプロポーズを成功させ、笑顔で成婚退会するHさんカップルの姿が収められており、長年の努力が実を結んだ心温まる結末となっている。