この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が「【冷凍貯金】脂質60%オフ！野菜1/2日分！お家で本格しょうゆラーメン」を公開した。動画では、管理栄養士のみほが、タッパーを使って簡単にストックできる自家製の「冷凍ラーメン」の作り方を紹介している。



作り方は非常にシンプルで、タッパーの底に冷凍ほうれん草ともやしを敷き詰め、ウェイパーとしょうゆで味付けをする。その上に中華麺、お好みでメンマ、焼豚、刻みねぎを乗せれば、そのまま冷凍庫で保存可能な「冷凍貯金」が完成する。調味料はたった2つだが、「本格的な味に！」なるとのこと。



食べる際は、タッパーに水を200ml注ぎ、蓋をずらして電子レンジで加熱するだけ。野菜に火が通り、全体が温まれば完成となる。手作りすることで、お店のラーメンより脂質を約60%カットできるという。



動画の後半では、このラーメンに関する5つのこだわりを解説。「野菜は底に仕込む」ことでクッションの役割を果たし、麺がブヨブヨにならないようにしている点や、塩分過多を防ぐために「あえて飲みにくいタッパー」を使用し、スープを少なめにしている点など、管理栄養士ならではの工夫が語られている。



疲れた日の未来の自分を助けてくれる、栄養満点で罪悪感のない一杯。ぜひ休日に作り置きしてみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料（3食分）］

・冷凍ほうれん草 約200g

・もやし 1袋（200g）

・中華麺 3袋（1食ずつ）

・ウェイパー 小さじ1×3

・しょうゆ 小さじ2×3（濃いめが良い人は大さじ1でも可）

・メンマ 1パック（70g）

・焼豚 1パック（45g）

・刻みねぎ 1パック（約50g）

・水 200ml（加熱時・1食分）

・焼きのり お好みで

・コショウ お好みで



［作り方］

1. 850mlのタッパーを3つ用意する。

2. 冷凍ほうれん草、もやしの順にタッパーの底に敷き詰める。

3. それぞれのタッパーにウェイパー（小さじ1）としょうゆ（小さじ2）を入れる。

4. その上に中華麺を1食ずつ乗せる。

5. メンマ、焼豚、刻みねぎを3等分して乗せる。

6. 蓋をして冷凍庫で保存する（2～3週間保存可能）。

7. 食べる際は、水200mlを入れて蓋をずらし、電子レンジ（600W）で加熱する。すぐに食べる場合は5～7分、冷凍状態から加熱する場合は8～10分が目安。

8. 野菜に火が通り全体が温まったら、よく混ぜ合わせる。お好みで焼きのりを添え、コショウを振って完成。