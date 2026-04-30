hince新作リップグロスで叶える♡ツヤめく旬顔メイク術

鏡のように輝くツヤと軽やかなつけ心地を両立した、新感覚リップが登場。hinceから発売される「ミラーデューグロス」は、透明感とボリューム感を同時に叶える注目アイテムです。デイリーから特別な日まで、唇にさりげない華やかさを添えてくれる新作グロスの魅力をたっぷりご紹介します♪

鏡のようなツヤ感が魅力

「ミラーデューグロス」は、光を均一に反射する高光沢オイルを採用し、まるで鏡のようなツヤを演出。唇の縦ジワを自然にカバーしながら、ふっくらとした立体感を与えてくれます。

さらに、重ねるほどに奥行きが増す設計で、シンプルなメイクにも華やかさをプラス。軽やかなテクスチャーでベタつきにくく、長時間快適に過ごせるのも嬉しいポイントです。

ゲラン新作ティント誕生♡落ちにくさと潤いを叶える新リップ

全8色の洗練カラーバリエーション

本アイテムは全8色展開、各1,760円（税込）、容量4ml。

01ヌー・デュー（アプリコットベージュ）

02カインド（ウォームブラウンピーチ）

03デュー・ピーチ（ピーチコーラル）★メインカラー

04ユース（ベリーローズ）

05ポージー（ソフトクールピンク）

06デュー・ローズ（ナチュラルローズ）★メインカラー

07ソウル（ヴィンテージレッドブラウン）

08アンノウン（ローズブラウン）

ナチュラルなヌードカラーから存在感のある深みカラーまで揃い、どんなシーンにもマッチ。パーソナルカラーに寄り添う設計で、自分らしい美しさを引き出してくれます。

発売スケジュール＆注目ポイント

2026年4月27日（月）よりQoo10公式ショップで先行発売、その後楽天市場公式ショップ、直営店、全国バラエティショップへと順次展開。

また、2026年5月28日（木）～6月2日（火）の期間には直営店で事前予約も受付予定です。

重さやベタつきが気になりがちな従来のグロスの概念を覆す、新しい使用感も魅力。みずみずしい潤いをキープしながら、自然なツヤとボリュームを長時間楽しめます。

ツヤと透明感で旬顔へ

毎日のメイクに取り入れるだけで、ぐっと洗練された印象へ導いてくれる「ミラーデューグロス」。軽やかさとリッチなツヤを両立した新しいリップ体験は、一度使うと手放せなくなりそうです♡

自分にぴったりのカラーを見つけて、今季らしいツヤメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか。