『アメトーーク！』マンガ業界から高い注目度の大人気企画開催！「鬼滅ロスを埋めてみせます」

4月30日（木）の『アメトーーク！』では、マンガ業界から高い注目度を誇る大人気企画「マンガ大好き芸人」が放送される。



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スタジオには、ケンドーコバヤシ、川島明（麒麟）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）という常連メンバーをはじめ、平井まさあき（男性ブランコ）、あんり（ぼる塾）、蓮見翔（ダウ90000）が集結し、“今、オススメしたい1冊”を熱烈プレゼンする。

川島は「中3特有のあのムズムズが描かれている」と、思春期の日常を描いた作品を紹介。すると、蛍原徹が「いいかも！」と前のめりになる一方、あんりが思わず「恋したいなぁ…」とつぶやくひと幕も。

そんなあんりが出した「最近読んでいるマンガ」を羅列したフリップには、グルメマンガがズラリ。なかでも「登場人物の会話がぼる塾に似ていて好き」という1冊について熱く語る。

「重め、深めのマンガが多め」という野田が、ホワイト企業に潜む闇を描いた作品をプレゼンするほか、平井はマンガ通の芸人たちが全員知らない、という激推し作品を紹介する。

さらに、蓮見はこだわりの自宅本棚を大公開。そして、「僕ら世代の王道マンガを熱量で選んだ」という大人気マンガ奇跡の続編について猛烈プレゼンする。

そんななか、「“鬼滅ロス”を埋めてみせます！」と断言したケンコバは、2014年から連載中のサバイバルアクション大作を紹介。

ラストには、今回もノブ（千鳥）と蛍原が実際に買って読みたいマンガを発表。2人にはどの作品が刺さるのか？