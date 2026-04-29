ガスト『ポケモン』グッズ品切れ 想像以上の大反響でお詫び・後日引換対応のお知らせ
ガストは29日、23日から開催中の『ポケモン』とのキャンペーンについて、予想を大きく上回る反響を受け、オリジナルグッズ（ゆらゆらアクリルスタンド）が品切れとなる事態が発生したことを報告した。品切れに伴い29日〜5月6日の間、対象メニューを注文してオリジナルグッズを受け取れなかった人を対象に後日引換を実施する。
【画像】センス抜群な絵柄！品切れになった『ガスト×ポケモン』グッズ
対象メニュー（オリジナルグッズ付きメニュー）を注文すると、【全5種類】のアクリルスタンドやガストオリジナルのフレンダピックのどちらかをもらうことができ、ガストは「現在開催中の「ガスト×ポケモン30周年キャンペーン」におきまして、予想を大きく上回る反響をいただき、オリジナルグッズ（ゆらゆらアクリルスタンド）が品切れとなる事態が発生しております」と説明。
続けて「本キャンペーンを楽しみにしてくださったお客様に多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、心からお詫び申し上げます」とお詫びしながら「できる限り多くのお客様に本キャンペーンを楽しんでいただくべく、4月29日（水・祝）〜5月6日（水・振休）の間、オリジナルグッズ（ゆらゆらアクリルスタンド）が品切れになっている店舗を対象として、数量限定でオリジナルグッズ（ゆらゆらアクリルスタンド）の「後日引換対応」を行うことをお知らせいたします」と伝えた。
引換期間は6月6日〜6月30日で、引換方法は引換開始後、注文時の紙レシートを持参のうえ、ガスト店舗の従業員に申し出ることが条件。引換店舗は原則、注文した店舗での引換だが、その他の店舗でも引換できる店舗を地域別に用意するという。
【画像】センス抜群な絵柄！品切れになった『ガスト×ポケモン』グッズ
対象メニュー（オリジナルグッズ付きメニュー）を注文すると、【全5種類】のアクリルスタンドやガストオリジナルのフレンダピックのどちらかをもらうことができ、ガストは「現在開催中の「ガスト×ポケモン30周年キャンペーン」におきまして、予想を大きく上回る反響をいただき、オリジナルグッズ（ゆらゆらアクリルスタンド）が品切れとなる事態が発生しております」と説明。
引換期間は6月6日〜6月30日で、引換方法は引換開始後、注文時の紙レシートを持参のうえ、ガスト店舗の従業員に申し出ることが条件。引換店舗は原則、注文した店舗での引換だが、その他の店舗でも引換できる店舗を地域別に用意するという。