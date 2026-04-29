【誕生月別】恋をつかむ確率が高い。「この春、恋に前向きになれる人」のは何月生まれ？　占い師のアドバイス付き＜第9〜12位＞

4月は、人の異動や引っ越しが増え、心が揺れやすくなるタイミング。ただ、出会いの入れ替わりが激しいこの時期だからこそ、春に恋へ前向きになれると、チャンスはぐっと広がります。

「この春、恋に前向きになれるか」を知りたい時は、自分の誕生月をチェックしてみるといいでしょう。なぜなら、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係していると言われているからです。

今回は、誕生月別に見る「この春、恋に前向きになれる人」をランキング形式でご紹介します。

■「この春、恋に前向きになれる人」をランキング形式で紹介

本記事では、誕生月別に「この春、恋に前向きになれる人」をランキング形式で紹介します。

◇第9位 7月生まれ

7月生まれは、好きになった相手には自分から行動を起こせるタイプ。「いいな」と思う人ができると、あの手この手でアプローチして距離を縮めていくため、恋をつかむ確率も比較的高いと言えそうです。

◇第10位 9月生まれ

完璧主義で繊細な心を持つ9月生まれは、4〜5月のように気持ちが揺れやすい時期になると、どうしても恋に前向きになりにくくなってしまいがち。そんな時は無理に恋を追うよりも、趣味や仕事に集中して自分のペースを整えるほうが得策です。心が安定すれば、また自然と恋に向き合えるタイミングが訪れるはず。

◇第11位 1月生まれ

マイナス思考が強めな1月生まれは、心が揺れやすい時期。つい気持ちがネガティブになってしまいがちで恋に前向きになれない時は、気分転換に温かいお茶などを飲んでリフレッシュするなど、他の行動をとってみるといいでしょう。

◇第12位 10月生まれ

10月生まれは臆病な性格で、傷つくのを避ける傾向があります。相手も自分に気があると確信できない限り、恋に進むことができません。今は恋愛より、趣味や仕事に打ち込んだ方が得策と言えるでしょう。

■どんな時も恋に前向きになるために

春は、出会いと別れが増える時期。心が揺れやすい時期ですが、だからこそ意識して「笑顔」でいることで、良いご縁を引き寄せやすくなります。

人との入れ替わりが多い春だからこそ、一つひとつの出会いを大切にする気持ちを忘れないことも大事です。その意識を持てば、どんな時であれ、出会いや恋愛にも前向きに向き合えるはずです。

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（みくまゆたん）

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