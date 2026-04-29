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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【パンの上で混ぜるだけ】パン屋で働いてた私が教える冷凍もできちゃう「極秘の明太マヨトースト」」と題した動画を公開しました。動画では、管理栄養士のみほが、洗い物を最小限に抑えつつ、パン屋レベルの味を再現できる手軽なレシピを紹介しています。



調理の最大のポイントは、すべての材料を食パンの上で直接混ぜ合わせることです。食パンの上にマーガリン、マヨネーズ、明太子を順番に乗せ、そのままパンの上でよく練って端まで塗り広げます。この工程により、「ボウルなど大きな洗い物が出ないのもズボラには嬉しいですよね」と手軽さをアピールしました。さらに、ペーストを塗った状態でラップに包めば冷凍保存もできるという、忙しい朝に嬉しい裏技も紹介されています。



トースターで約2分間、好みの焼き目がつくまでこんがりと焼き上げ、仕上げに刻みのりをトッピングすれば完成です。手でパンを半分に割る場面では香ばしい表面とふんわりとした中身が確認でき、「カリっ、ふわっ、ジュワッ」とした食感で明太子の風味が香る本格的な仕上がりになっているとのことです。パン屋で働いていた経験を持つみほによると、実際の店舗の明太フランスでは2種類のバターをたっぷり使いますが、今回はパンの上での混ぜやすさと手軽さ、そしてヘルシーさを考慮して少量のマーガリンを採用したと明かしています。



忙しい朝食や休日の軽食に、洗い物の手間を省いた本格的な味わいのトーストを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人分）

・食パン 1枚

・マーガリン（またはバター） 約5g（小さじ1）

・マヨネーズ 大さじ1

・明太子 約10g（およそ1/3腹分 または 個包装スティック1/2本）

・刻みのり 適量



［作り方］

1. 食パンの上にマーガリンを乗せ、スプーンなどで軽く練る。

2. その上からマヨネーズ、明太子を加える。

3. 食パンの上で材料をよく練って混ぜ合わせ、端までたっぷり塗り広げる。（※この状態でラップをして冷凍保存も可能）

4. トースターで好みの焼き目がつくまで焼く（動画内では約2分）。

5. 仕上げに刻みのりをのせて完成。