【1位〜6位】4月29日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】双子座 総合運：★★★★★

今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、嬉しい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！



恋愛運

恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知り合うつもりでいると〇。



金運

普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。



ラッキーアイテム：カーディガン



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知り合うつもりでいると〇。金運普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。ラッキーアイテム：カーディガンラッキーカラー：ゴールド

【2位】山羊座 総合運：★★★★☆

いろいろなことが、想像以上にうまくいきそうな嬉しい運気の日です！協力してくれる人も現れそう。行き詰まっていることがあれば、素直に周りに話してみてください。手を差し伸べてくれた人には、素直に感謝して甘えましょう。



恋愛運

恋人や好きな人と関わると、普段なら盛り上がる話題でもケンカになってしまいそう。ただ、関わらずにいれば、愛情や信頼が変わることはありません。自分からの連絡は控えて、相手からの連絡には優しく、当たり障りのない返事が正解。



金運

お金との縁が最高に強くなる運気の日です。｢たくさん稼ぎたい｣｢いっぱいお金がほしい｣と貪欲になってOK！ただし、楽をして稼ごうとしないことがポイント。稼ぐ能力と金運に、同時に磨きをかける心がけがですごしましょう！



ラッキーアイテム：観葉植物



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】射手座 総合運：★★★★☆

やる気もアイデアもどんどん出てくる運気。気の向くままにエネルギッシュに行動していくと、これまでは気づかなかった才能が開花しそう。今日のところは、誰かに手伝ってもらうよりも、自分でできる範囲のことをすると〇。



恋愛運

べったりとせず、ややあっさりとした接し方をすると、恋が盛り上がる日です。甘い会話をしていても、あまり引き延ばさずに、楽しく笑える話に切り替えてみて。そして、無邪気に笑っていると、相手の恋心をギュッと掴むことができます。



金運

楽しく賑やかに友達と遊んだり、友達に会いに行ったりするためにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気！気分よく支払いができて、自分のお金の使い方にも自信を持てそう。大勢で集まるのなら、会計役になるのも〇。



ラッキーアイテム：ドライフルーツ



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】牡羊座 総合運：★★★★☆

今日、知り合った人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。



恋愛運

嬉しいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知り合ったりするかもしれません。友達から「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。



金運

｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。



ラッキーアイテム：シルク



ラッキーカラー：ピンク

【5位】獅子座 総合運：★★★☆☆

気分も身体も「軽いな」と感じられそうな日です。明るい色の服を着たり、バッグに入れて持ち歩く物を減らしたりすると、運気も気分もさらにアップ！また、いつもは通らない道を使って遠回りをすると、エクササイズにも気分転換にも〇。



恋愛運

何気なく通った道や、出かけた場所に出会いがあるかも。また、恋の相手に連絡をしたら、想像以上に盛り上がる可能性も大！今日は、あれこれ考えずに動いていきましょう！身軽になるほど恋の幸せを掴める運気です。



金運

｢これから、こうしてみよう｣と思える情報をもらえそうな金運の日。お金のことをよく話題にする友達、ポイントやマイルを貯めるのが好きな友達、経済に詳しい知人など、人が金運に追い風を吹かせてくれるでしょう！



ラッキーアイテム：エディターズバック



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】乙女座 総合運：★★★☆☆

今日のあなたに幸運を運んでくれるのは、芸術や表現。音楽や写真、文学、映画やドラマなどに目を向けてみてください。好みのジャンルを楽しむのもOKですが、これまで目を向けなかったものにも手を伸ばしてみると、さらなる幸運が。



恋愛運

今日は相手の都合や希望に対して、ちょっと無理してでも合わせたくなるかも。しかしそうすると「自分もこうしてほしい」と、見返りを求める気持ちが生まれる可能性大。最初から無理などしなければ、平和に過ごせます。



金運

お金との付き合い方が、グンと上手になる金運好調日！｢これ、欲しい！｣という衝動に駆られる瞬間もありそうですが、まずは必需品が十分にそろっているかどうかをチェックして。その過程で、お金との縁が強くなる運気です。



ラッキーアイテム：鏡



ラッキーカラー：グリーン