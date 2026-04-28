　4月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは283銘柄。東証終値比で上昇は116銘柄、下落は142銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが44銘柄、値下がりは26銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は320円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3634>　ソケッツ　　　　　 1076　 +148（ +15.9%）
2位 <299A>　クラシル　　　　　 1111　 +147（ +15.2%）
3位 <2341>　アルバイトＴ　　　213.9　+23.9（ +12.6%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　104.5　+10.5（ +11.2%）
5位 <3652>　ＤＭＰ　　　　　　 3289　 +274（　+9.1%）
6位 <4594>　ブライトパス　　　 60.8　 +4.8（　+8.6%）
7位 <1930>　北陸電工　　　　　 1630　 +128（　+8.5%）
8位 <6656>　インスペック　　　　833　　+61（　+7.9%）
9位 <7694>　いつも　　　　　　　693　　+50（　+7.8%）
10位 <3923>　ラクス　　　　　　　938　+66.6（　+7.6%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9760>　進学会ＨＤ　　　　123.4　-19.6（ -13.7%）
2位 <7388>　ＦＰパートナ　　　 2048　 -194（　-8.7%）
3位 <4063>　信越化　　　　　　 6625　 -456（　-6.4%）
4位 <7804>　Ｂ＆Ｐ　　　　　　 2150　 -140（　-6.1%）
5位 <9505>　北陸電　　　　　　949.1　-55.9（　-5.6%）
6位 <7510>　たけびし　　　　　 2235　 -127（　-5.4%）
7位 <3985>　テモナ　　　　　　181.5　 -9.5（　-5.0%）
8位 <4679>　田谷　　　　　　　　237　　-12（　-4.8%）
9位 <1850>　南海辰村　　　　　　446　　-21（　-4.5%）
10位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 3900　 -169（　-4.2%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2762　+85.0（　+3.2%）
2位 <6503>　三菱電　　　　　　 6240　 +162（　+2.7%）
3位 <4385>　メルカリ　　　　　 3962　　+89（　+2.3%）
4位 <8331>　千葉銀　　　　　 2232.1　+38.1（　+1.7%）
5位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4520　　+76（　+1.7%）
6位 <8053>　住友商　　　　　　 5867　　+66（　+1.1%）
7位 <7532>　パンパシＨＤ　　　909.9　 +9.2（　+1.0%）
8位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1074　+10.5（　+1.0%）
9位 <8591>　オリックス　　　　 5390　　+40（　+0.7%）
10位 <7261>　マツダ　　　　　　 1046　 +7.5（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4063>　信越化　　　　　　 6625　 -456（　-6.4%）
2位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 3900　 -169（　-4.2%）
3位 <6702>　富士通　　　　　 3573.9 -119.1（　-3.2%）
4位 <6526>　ソシオネクス　　　 1958　-51.5（　-2.6%）
5位 <6504>　富士電機　　　　　12375　 -275（　-2.2%）
6位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2392.7　-41.8（　-1.7%）
7位 <6473>　ジェイテクト　　　 1788　-21.5（　-1.2%）
8位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　　11100　　-80（　-0.7%）
9位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 2331　-16.5（　-0.7%）
10位 <6301>　コマツ　　　　　　 6810　　-46（　-0.7%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース