[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇116銘柄・下落142銘柄（東証終値比）
4月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは283銘柄。東証終値比で上昇は116銘柄、下落は142銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は78銘柄。うち値上がりが44銘柄、値下がりは26銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は320円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3634> ソケッツ 1076 +148（ +15.9%）
2位 <299A> クラシル 1111 +147（ +15.2%）
3位 <2341> アルバイトＴ 213.9 +23.9（ +12.6%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 104.5 +10.5（ +11.2%）
5位 <3652> ＤＭＰ 3289 +274（ +9.1%）
6位 <4594> ブライトパス 60.8 +4.8（ +8.6%）
7位 <1930> 北陸電工 1630 +128（ +8.5%）
8位 <6656> インスペック 833 +61（ +7.9%）
9位 <7694> いつも 693 +50（ +7.8%）
10位 <3923> ラクス 938 +66.6（ +7.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9760> 進学会ＨＤ 123.4 -19.6（ -13.7%）
2位 <7388> ＦＰパートナ 2048 -194（ -8.7%）
3位 <4063> 信越化 6625 -456（ -6.4%）
4位 <7804> Ｂ＆Ｐ 2150 -140（ -6.1%）
5位 <9505> 北陸電 949.1 -55.9（ -5.6%）
6位 <7510> たけびし 2235 -127（ -5.4%）
7位 <3985> テモナ 181.5 -9.5（ -5.0%）
8位 <4679> 田谷 237 -12（ -4.8%）
9位 <1850> 南海辰村 446 -21（ -4.5%）
10位 <9022> ＪＲ東海 3900 -169（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6762> ＴＤＫ 2762 +85.0（ +3.2%）
2位 <6503> 三菱電 6240 +162（ +2.7%）
3位 <4385> メルカリ 3962 +89（ +2.3%）
4位 <8331> 千葉銀 2232.1 +38.1（ +1.7%）
5位 <6701> ＮＥＣ 4520 +76（ +1.7%）
6位 <8053> 住友商 5867 +66（ +1.1%）
7位 <7532> パンパシＨＤ 909.9 +9.2（ +1.0%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1074 +10.5（ +1.0%）
9位 <8591> オリックス 5390 +40（ +0.7%）
10位 <7261> マツダ 1046 +7.5（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 6625 -456（ -6.4%）
2位 <9022> ＪＲ東海 3900 -169（ -4.2%）
3位 <6702> 富士通 3573.9 -119.1（ -3.2%）
4位 <6526> ソシオネクス 1958 -51.5（ -2.6%）
5位 <6504> 富士電機 12375 -275（ -2.2%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2392.7 -41.8（ -1.7%）
7位 <6473> ジェイテクト 1788 -21.5（ -1.2%）
8位 <4578> 大塚ＨＤ 11100 -80（ -0.7%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2331 -16.5（ -0.7%）
10位 <6301> コマツ 6810 -46（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3634> ソケッツ 1076 +148（ +15.9%）
2位 <299A> クラシル 1111 +147（ +15.2%）
3位 <2341> アルバイトＴ 213.9 +23.9（ +12.6%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 104.5 +10.5（ +11.2%）
5位 <3652> ＤＭＰ 3289 +274（ +9.1%）
6位 <4594> ブライトパス 60.8 +4.8（ +8.6%）
7位 <1930> 北陸電工 1630 +128（ +8.5%）
8位 <6656> インスペック 833 +61（ +7.9%）
9位 <7694> いつも 693 +50（ +7.8%）
10位 <3923> ラクス 938 +66.6（ +7.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9760> 進学会ＨＤ 123.4 -19.6（ -13.7%）
2位 <7388> ＦＰパートナ 2048 -194（ -8.7%）
3位 <4063> 信越化 6625 -456（ -6.4%）
4位 <7804> Ｂ＆Ｐ 2150 -140（ -6.1%）
5位 <9505> 北陸電 949.1 -55.9（ -5.6%）
6位 <7510> たけびし 2235 -127（ -5.4%）
7位 <3985> テモナ 181.5 -9.5（ -5.0%）
8位 <4679> 田谷 237 -12（ -4.8%）
9位 <1850> 南海辰村 446 -21（ -4.5%）
10位 <9022> ＪＲ東海 3900 -169（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6762> ＴＤＫ 2762 +85.0（ +3.2%）
2位 <6503> 三菱電 6240 +162（ +2.7%）
3位 <4385> メルカリ 3962 +89（ +2.3%）
4位 <8331> 千葉銀 2232.1 +38.1（ +1.7%）
5位 <6701> ＮＥＣ 4520 +76（ +1.7%）
6位 <8053> 住友商 5867 +66（ +1.1%）
7位 <7532> パンパシＨＤ 909.9 +9.2（ +1.0%）
8位 <3092> ＺＯＺＯ 1074 +10.5（ +1.0%）
9位 <8591> オリックス 5390 +40（ +0.7%）
10位 <7261> マツダ 1046 +7.5（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 6625 -456（ -6.4%）
2位 <9022> ＪＲ東海 3900 -169（ -4.2%）
3位 <6702> 富士通 3573.9 -119.1（ -3.2%）
4位 <6526> ソシオネクス 1958 -51.5（ -2.6%）
5位 <6504> 富士電機 12375 -275（ -2.2%）
6位 <4661> ＯＬＣ 2392.7 -41.8（ -1.7%）
7位 <6473> ジェイテクト 1788 -21.5（ -1.2%）
8位 <4578> 大塚ＨＤ 11100 -80（ -0.7%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2331 -16.5（ -0.7%）
10位 <6301> コマツ 6810 -46（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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