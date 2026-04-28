GADOROの横浜アリーナ公演をABEMAプレミアム独占生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ラッパー・GADOROによる横浜アリーナでの単独公演『GADORO ONEMAN LIVE「一家団欒」at 横浜アリーナ』を４月29日（水・祝）18時より「ABEMA プレミアム」にて独占生中継することを決定した。
宮崎県高鍋町出身のラッパーであるGADOROは、高校２年生の時に般若の影響でラップを始め、「フリースタイルダンジョン」での活躍や日本を代表するMCバトル大会「KING OF KINGS」における2016年・2017年の異例の大会連覇などバトルシーンにおいて圧倒的な実力を証明してきた。また、壮絶な生い立ちや自身の不器用な生き様、そして苦境を支えてくれた祖母をはじめとする家族への思いを赤裸々に綴ったリアルな楽曲の数々は、多くのリスナーの深い共感を呼んでいる。
2025年３月には、彼の長年の夢であった日本武道館でのワンマン公演「四畳半から武道館」大成功。この第一章となる武道館公演を完遂し、“第二章”と冠したZeppツアーを完走したGADOROにとって、次なる最大規模の舞台となるのが本公演「一家団欒」。開催前からすでに現地チケットが完売となるほどの大きな反響を呼んでいる本公演を今回「ABEMAプレミアム」にて独占生中継する。
（C）AbemaTV, Inc.
宮崎県高鍋町出身のラッパーであるGADOROは、高校２年生の時に般若の影響でラップを始め、「フリースタイルダンジョン」での活躍や日本を代表するMCバトル大会「KING OF KINGS」における2016年・2017年の異例の大会連覇などバトルシーンにおいて圧倒的な実力を証明してきた。また、壮絶な生い立ちや自身の不器用な生き様、そして苦境を支えてくれた祖母をはじめとする家族への思いを赤裸々に綴ったリアルな楽曲の数々は、多くのリスナーの深い共感を呼んでいる。
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