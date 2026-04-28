◎２８日前場の主要ヘッドライン
・五洋建が大幅続伸で底入れ反騰局面に、海底ケーブルで新たな商機獲得も
・北川精機が急騰で上場来高値更新、ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調
・エクセディが上値指向鮮明、今期５０円増配計画と上限５．４７％の自社株買いが株価刺激
・日産自が６日ぶり大幅反発、排出規制関連の引当金取り崩しで前期は一転営業黒字で着地
・オリックスはマド開け急伸、傘下銀行の売却益１２４２億円計上へ
・小松ウオールがマド開け急伸、オフィス可動間仕切り堅調で今期は連続最高益更新を予想
・サンテックが切り返し急、２６年３月期は一転営業増益で着地し期末配当２５円増額修正
・アドテストが急反落、今期最終益２４％増予想も利益確定売りが優勢に
・積化成が８日ぶり急反発、繰延税金資産計上で前期最終黒字転換し期末配当５円増額修正
・アンリツは連日最高値、２７年３月期も大幅営業増益へ
・日立は４日ぶり大幅反落、２７年３月期最終益６％増を計画も物足りなさを意識
・インスペックがストップ高、半導体関連の小型材料株で株式需給面に思惑
・ティラドに物色人気集中、２７年３月期８００円配当計画し配当利回り１０％水準に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・北川精機が急騰で上場来高値更新、ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調
・エクセディが上値指向鮮明、今期５０円増配計画と上限５．４７％の自社株買いが株価刺激
・日産自が６日ぶり大幅反発、排出規制関連の引当金取り崩しで前期は一転営業黒字で着地
・オリックスはマド開け急伸、傘下銀行の売却益１２４２億円計上へ
・小松ウオールがマド開け急伸、オフィス可動間仕切り堅調で今期は連続最高益更新を予想
・サンテックが切り返し急、２６年３月期は一転営業増益で着地し期末配当２５円増額修正
・アドテストが急反落、今期最終益２４％増予想も利益確定売りが優勢に
・積化成が８日ぶり急反発、繰延税金資産計上で前期最終黒字転換し期末配当５円増額修正
・アンリツは連日最高値、２７年３月期も大幅営業増益へ
・日立は４日ぶり大幅反落、２７年３月期最終益６％増を計画も物足りなさを意識
・インスペックがストップ高、半導体関連の小型材料株で株式需給面に思惑
・ティラドに物色人気集中、２７年３月期８００円配当計画し配当利回り１０％水準に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS