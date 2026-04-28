・五洋建が大幅続伸で底入れ反騰局面に、海底ケーブルで新たな商機獲得も

・北川精機が急騰で上場来高値更新、ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調

・エクセディが上値指向鮮明、今期５０円増配計画と上限５．４７％の自社株買いが株価刺激

・日産自が６日ぶり大幅反発、排出規制関連の引当金取り崩しで前期は一転営業黒字で着地

・オリックスはマド開け急伸、傘下銀行の売却益１２４２億円計上へ

・小松ウオールがマド開け急伸、オフィス可動間仕切り堅調で今期は連続最高益更新を予想

・サンテックが切り返し急、２６年３月期は一転営業増益で着地し期末配当２５円増額修正

・アドテストが急反落、今期最終益２４％増予想も利益確定売りが優勢に

・積化成が８日ぶり急反発、繰延税金資産計上で前期最終黒字転換し期末配当５円増額修正

・アンリツは連日最高値、２７年３月期も大幅営業増益へ

・日立は４日ぶり大幅反落、２７年３月期最終益６％増を計画も物足りなさを意識

・インスペックがストップ高、半導体関連の小型材料株で株式需給面に思惑

・ティラドに物色人気集中、２７年３月期８００円配当計画し配当利回り１０％水準に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS