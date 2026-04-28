山本圭壱、１歳愛娘の両手にパン姿披露「ちょいワルなにこりさん」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が27日までにオフィシャルブログを更新。１歳の愛娘・にこりちゃんの公園での様子や帰宅後の微笑ましい姿を公開し、反響を呼んでいる。
25日、山本は「滑り台からのパン」と題してブログを更新。「昨日のお話しですが」と切り出し、「保育園から公園の直行の にこりさんの滑り台姿からどうぞ」とつづり、紫のTシャツにチェック柄のパンツを合わせた娘が滑り台を勢いよく滑り降りる姿や「どうですか風を切って滑り降りるにこりさんでございます」と山本の“シューーーーウ”の声かけに合わせて楽しそうに滑ってくる娘の動画を公開。
その後は帰宅し、「遊んだあとは お家に帰り 大好きなパン」とつづり、食パンを手に夢中でかじる姿や両手にパンを持ちながら頬張る愛らしい娘の姿とともに、「ちょいワルな にこりさん」と娘の表情をお茶目につづった。
さらに、妻で元AKB48・タレントの西野未姫の姿も登場。山本は「両手にパンと 未姫さんでございます」とユーモアを交えながら、娘を優しい笑顔で見つめる西野と両手にパンを持つ娘の微笑ましい親子ショットも公開した。
また、「ちゃんと帰宅してすぐ手洗いはしましたからねー」と父親らしい一言も添えつつ、「またねー」と締めくくり、ほのぼのとした日常をブログにつづった。
この投稿にファンから「最後のお写真なんて赤ちゃんモデルみたい」「幸せのお裾分けありがとう」「可愛い」「山本家大好き笑笑」「成長してますね」「目元が未姫ちゃんも雰囲気ありますね」「意地らしい口元は、けいちょんですね」「お目々がキレイなニコリさん美人さん」「どの写真もにこりちゃん可愛い」「滑り台上手になりましたね」「山さんのキレイ好きが遺伝してますね」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女が誕生し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月には第２子の性別を男の子と発表している。
25日、山本は「滑り台からのパン」と題してブログを更新。「昨日のお話しですが」と切り出し、「保育園から公園の直行の にこりさんの滑り台姿からどうぞ」とつづり、紫のTシャツにチェック柄のパンツを合わせた娘が滑り台を勢いよく滑り降りる姿や「どうですか風を切って滑り降りるにこりさんでございます」と山本の“シューーーーウ”の声かけに合わせて楽しそうに滑ってくる娘の動画を公開。
さらに、妻で元AKB48・タレントの西野未姫の姿も登場。山本は「両手にパンと 未姫さんでございます」とユーモアを交えながら、娘を優しい笑顔で見つめる西野と両手にパンを持つ娘の微笑ましい親子ショットも公開した。
また、「ちゃんと帰宅してすぐ手洗いはしましたからねー」と父親らしい一言も添えつつ、「またねー」と締めくくり、ほのぼのとした日常をブログにつづった。
この投稿にファンから「最後のお写真なんて赤ちゃんモデルみたい」「幸せのお裾分けありがとう」「可愛い」「山本家大好き笑笑」「成長してますね」「目元が未姫ちゃんも雰囲気ありますね」「意地らしい口元は、けいちょんですね」「お目々がキレイなニコリさん美人さん」「どの写真もにこりちゃん可愛い」「滑り台上手になりましたね」「山さんのキレイ好きが遺伝してますね」などの声が寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女が誕生し、2026年１月４日に第２子妊娠を報告。２月には第２子の性別を男の子と発表している。