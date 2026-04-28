雲パンツで生理ストレス軽減へ♡働く女性に寄り添う新吸水ショーツ登場

毎月訪れる生理期間、仕事中の漏れやムレ、ニオイなどの悩みに気を取られてしまう女性は少なくありません。そんな“働く女性のリアルな声”に着目して誕生したのが、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」です。ふんわり軽やかなはき心地と機能性を両立し、忙しい毎日でも快適に過ごせるようサポート。生理ストレスを少しでもやわらげたい方に注目の新アイテムをご紹介します。

働く女性が抱える生理ストレスとは

ｉｉｙが行った調査では、会社員・パート・契約社員・フリーランスなど、働く女性1,366名の回答を分析。仕事中も生理による不快感や不安を抱えながら過ごしている女性が多いことが分かりました。

特に多かったのは、「長時間トイレに行けず漏れが心配」「ムレによる不快感」「ニオイが気になる」「体調不良でも仕事を休みにくい」といった声。

近しい人にも相談しづらく、自分だけで我慢しているケースも多いようです。

出典（メゾンエイブル×Charm MAKE BODY 調査2026）

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雲パンツの魅力と商品詳細

そんな悩みに寄り添って誕生したのが、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」。商品名の通り、雲のように軽やかでやさしい着用感を目指した一枚です。

吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」



価格：2,280円（税込）

身生地には綿95％＋ポリウレタン5％を使用し、やわらかな肌あたりに。さらに吸水生地、防水生地、メッシュ生地を組み合わせることで、漏れ・ムレ・ニオイへの不安軽減を目指しています。

デイリー使いしやすいシンプルなデザインも嬉しいポイントです。

カラー：ブラック／ベージュ／ブルー（サイズ：S／M／L／XL／2XL）

発売日：2026年4月8日（水）

毎日をもっと快適にする新習慣

生理期間をただ我慢して過ごすのではなく、自分に合ったアイテムで少しでも快適に整えることが大切です。雲パンツは、働く女性のリアルな悩みから生まれた実用性の高いアイテム。

カラーもブラック、ベージュ、ブルーの3色展開で選びやすく、サイズもS～2XLまで幅広く揃っています。毎月の生理ストレスを見直したい方は、心地よい新習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか♡