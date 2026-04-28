AOKIのスヌーピーデザインリカバリーウェアに春夏新作！上下セット＆チュニックで“着る”ケア習慣
AOKIとPEANUTS(ピーナッツ)のコラボレーション「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTS」から、疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス(R)」の春夏新作が2026年4月より登場。大好評シリーズに、5分袖7分丈パンツと、女性からの要望で新たに加わった5分袖チュニックの2タイプが仲間入り。デザインも機能もうれしい新作を紹介しよう。
【画像】スケボーに乗ったスヌーピー、アイスを食べるスヌーピー…新作のかわいいプリントを見る
■5分袖Tシャツ＆7分丈パンツは、スケボースヌーピーが主役
「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボ リカバリーケアプラス ルームウェア 五分袖Tシャツ＆七分丈パンツ」(1万4190円)の胸元には、スケートボードに乗ったスヌーピーをチャーリー・ブラウンがひもで引っぱるプリント。飛ぶのがちょっと苦手なウッドストックがその頭上を羽ばたきながら伴走するゆるかわデザインだ。
カラーはブラック・カーキ・グレーの3色展開で、サイズはSS〜4L(4Lは限定店舗展開)と幅広い。ゆったりめのリラックスシルエットで男女兼用だから、女性は1サイズダウンが目安になる。
■5分袖チュニックは、アイス柄で夏先取り
もうひとつの新作「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボ リカバリーケアプラス ルームウェア 五分袖チュニック」(1万4190円)は、女性からのリクエストに応えて新ラインナップ入り。胸元にはアイスクリームを仲良く食べるスヌーピーとウッドストックがプリントされ、夏を先取りした軽やかな雰囲気だ。
カラーはベージュ・杢グレーの2色展開で、ひざが隠れるロング丈。1枚でさらっと着られるシンプルさが魅力。※チュニックタイプは一部店舗およびWEB限定。
■一般医療機器に届出済み！着るだけで疲労回復が期待できる
そもそも疲労回復ウェアとは、着るだけで疲れをケアしてくれる機能性ウェアのこと。本シリーズは一般医療機器として届出(医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000062)されており、身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが輻射(ふくしゃ)することで、血行促進、疲労回復、筋肉のハリ・コリ軽減の効果が期待できる。
さらに春夏仕様として消臭テープを付加し、汗ばむ季節も気兼ねなく着られる仕上がり。トップス・パンツ・チュニックすべてにポケット付きで、スマホや鍵を入れて家の中を移動したり、ごみを出しに行ったり、ちょっとしたシーンで地味に助かる。ストレッチ性の高いゆったりシルエットは、ホームウェアにもスリープウェアにもそのまま使えそう。
■自分をいたわるだけじゃない。売上の一部が児童養護施設へ
「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTS」は、PEANUTSが大切にしてきた3つの思いやり「TAKE CARE OF YOURSELF(自分への思いやり)」「TAKE CARE OF EACH OTHER(お互いへの思いやり)」「TAKE CARE OF THE EARTH(地球への思いやり)」をコンセプトにした寄付付き商品カテゴリー。売上の一部は児童養護施設へ寄付され、自分の身体をいたわりながら子どもたちの支援にもつながる仕組みだ。
ちょうど今は、新生活のスタートダッシュで張り詰めていた心と身体に、疲れがじわじわ出始めるころ。日々の疲れをじんわりほぐしてくれる“着る”ケア習慣を、スヌーピーと一緒に始めてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】スケボーに乗ったスヌーピー、アイスを食べるスヌーピー…新作のかわいいプリントを見る
「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボ リカバリーケアプラス ルームウェア 五分袖Tシャツ＆七分丈パンツ」(1万4190円)の胸元には、スケートボードに乗ったスヌーピーをチャーリー・ブラウンがひもで引っぱるプリント。飛ぶのがちょっと苦手なウッドストックがその頭上を羽ばたきながら伴走するゆるかわデザインだ。
カラーはブラック・カーキ・グレーの3色展開で、サイズはSS〜4L(4Lは限定店舗展開)と幅広い。ゆったりめのリラックスシルエットで男女兼用だから、女性は1サイズダウンが目安になる。
■5分袖チュニックは、アイス柄で夏先取り
もうひとつの新作「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボ リカバリーケアプラス ルームウェア 五分袖チュニック」(1万4190円)は、女性からのリクエストに応えて新ラインナップ入り。胸元にはアイスクリームを仲良く食べるスヌーピーとウッドストックがプリントされ、夏を先取りした軽やかな雰囲気だ。
カラーはベージュ・杢グレーの2色展開で、ひざが隠れるロング丈。1枚でさらっと着られるシンプルさが魅力。※チュニックタイプは一部店舗およびWEB限定。
■一般医療機器に届出済み！着るだけで疲労回復が期待できる
そもそも疲労回復ウェアとは、着るだけで疲れをケアしてくれる機能性ウェアのこと。本シリーズは一般医療機器として届出(医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000062)されており、身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミックが輻射(ふくしゃ)することで、血行促進、疲労回復、筋肉のハリ・コリ軽減の効果が期待できる。
さらに春夏仕様として消臭テープを付加し、汗ばむ季節も気兼ねなく着られる仕上がり。トップス・パンツ・チュニックすべてにポケット付きで、スマホや鍵を入れて家の中を移動したり、ごみを出しに行ったり、ちょっとしたシーンで地味に助かる。ストレッチ性の高いゆったりシルエットは、ホームウェアにもスリープウェアにもそのまま使えそう。
■自分をいたわるだけじゃない。売上の一部が児童養護施設へ
「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTS」は、PEANUTSが大切にしてきた3つの思いやり「TAKE CARE OF YOURSELF(自分への思いやり)」「TAKE CARE OF EACH OTHER(お互いへの思いやり)」「TAKE CARE OF THE EARTH(地球への思いやり)」をコンセプトにした寄付付き商品カテゴリー。売上の一部は児童養護施設へ寄付され、自分の身体をいたわりながら子どもたちの支援にもつながる仕組みだ。
ちょうど今は、新生活のスタートダッシュで張り詰めていた心と身体に、疲れがじわじわ出始めるころ。日々の疲れをじんわりほぐしてくれる“着る”ケア習慣を、スヌーピーと一緒に始めてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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