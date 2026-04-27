【ベルクス最新チラシ】29日は″肉の日″で国産のお肉がお買い得！GW直前にお得にお買い物を《5月1日まで》

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」は、週ごとにチラシを掲載しています。

最新のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

チラシの売り出し期間は、2026年4月25日から5月1日までです。

アイスや菓子パンがお買い得

ベルクスといえば、日替わりセール。4月27日以降の注目商品を紹介します。

27日（月）は、サンベルクス「欅」シリーズの「本格四川 麻婆豆腐の素」「青椒肉絲の素」「回鍋肉の素」「麻婆茄子の素」が各95円です。

28日（火）は、ハウスの「ジャワカレー」（中辛／辛口）、「キーマカレー 中辛」が各214円。先着200人、1家族合わせて2点限りです。

「肉の日」である29日（水）は、国産のお肉がお買い得。「若鶏モモ肉（超メガ盛り・4枚入以上）は100gあたり106円、「牛肉カルビ 焼肉用（三角バラ）」は100gあたり430円、「銘柄ポーク 豚肉のこま切れ（超メガ盛り）」は100gあたり106円です。数量限定なので早めに。

30日（木）は、森永乳業「ピノ チョコアソート」「ピノ シーズンアソート」が各359円。21個入りで、家族みんなで楽しめます。GWのおやつにも良さそう。

5月1日（金）は、16時からのタイムサービスに注目。パスコの「銀チョコロール」が1個85円とお買い得です。先着300人、1家族1点限りとなっています。

GW直前のお買い物の参考に。気になる人は、店頭やチラシをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）