コンビニ「ツナコーンサラダ」食べ比べ！似てるけどセブン・ローソン・ファミマで違いはあるの？《実食レポ》

メインの食事に添える一品として、コンビニのサラダは手軽で便利です。各社で販売されている「ツナコーンサラダ」は見た目も構成もよく似ており、ドレッシングが別売りのため、味の違いは出にくい印象があります。

今回は、コンビニ大手3社（セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート）のツナコーンサラダを比較し、重量や具材の違いを中心に食べ比べてみました。

最も重量があり、お得なのはセブン-イレブン「ツナたまごコーンのサラダ」

容器込みの重量を測定してみました。最も重かったのはセブン-イレブンの146g、次いでローソンが143g、ファミリーマートが134gという結果です。なお、グラム単価で比較すると、セブン-イレブンが約1.61円 、ローソン約2.02円、ファミリーマート約2.00円で、セブン-イレブンが最も安価でした。

セブン-イレブン「ツナたまごコーンのサラダ」235円（税込）実食レポ

野菜にツナ、玉子、コーンを組み合わせた、彩りがよく食感も楽しめるサラダです。コンパクトな容器ながら、3社の中で最も重量があります。

1包装当たり60kcal・たんぱく質5.2g・脂質2.3g・炭水化物5.5g・食塩相当量0.35g。

千切りキャベツをベースに、ツナやコーンなどがトッピングされた構成になっています。

側面から確認すると、千切りキャベツの量が多いことがわかります。

千切りキャベツはややパサつきがあるため、ドレッシングやマヨネーズを合わせると食べやすくなりそうです。ツナやコーンも控えめな味付けで、全体としてバランスの良いツナコーンサラダに仕上がっています。

ネット上では「可もなく不可もない味」や「昔からよく買っている」といった声が出ています。

ローソン「シーチキン＆コーンサラダ」289円（税込）実食レポ

シーチキンとコーンをメインにしたシンプルなサラダです。3社の中で唯一ミニトマトが入っている一方で、たまごは使用されていません。

1包装当たり68kcal・たんぱく質5.3g・脂質2.3g・炭水化物8.0g・食塩相当量0.29g。

3社の中では、唯一平たい容器に入っています。

また、容器が浅めなため、食べやすい点は利点といえます。

他社のツナコーンサラダと比べると、キャベツはやや細かめにカットされており、比較的噛み切りやすい印象です。ただし、ドレッシングやマヨネーズを合わせたほうが、より食べやすく感じられます。ツナやコーンの味わいや食感については、他社との大きな違いは感じられませんでした。

ネット上では「そのまま食べても美味しい」や「シーチキンはやっぱり良い」といった声が出ています。

ファミリーマート「シーチキン&コーンサラダ」268円（税込）実食レポ

シーチキンとコーンに加え、5品目の野菜（キャベツ・紫キャベツ・人参・コーン・グリーンリーフ）を使用したサラダです。

1包装当たり89kcal・たんぱく質5.5g・脂質5.3g・炭水化物6.0g・食塩相当量0.3g。

3社の中では、最も彩りが豊かに見えます。千切り人参の量が多いことも、その要因かもしれません。

下の方には千切りキャベツがたくさん入っています。

食感や味わいについては、他2社のツナコーンサラダと大きな差は感じられません。ただし、千切り人参が多めに入っているため、人参が好きな方にはおすすめです。

ネット上では「ちょっと贅沢したい時に良い」や「あと一品ほしくなった時、つい手に取ってしまう」といった評価が出ています。

コスパで選ぶならばセブン-イレブン「ツナたまごコーンのサラダ」がおすすめ

重量や具材に多少の違いはあるものの、全体的な味わいには大きな差がないコンビニのツナコーンサラダ。

ローソン「シーチキン＆コーンサラダ」は、他2社にはないミニトマトが入っているため、サラダに彩りやさっぱり感を求める方にぴったりです。一方、ファミリーマート「シーチキン&コーンサラダ」は人参の量が多めで、人参をしっかり摂りたいときにおすすめ。

そして、セブン-イレブン「ツナたまごコーンのサラダ」は、他2社と比べて大きな差はないものの、最も重量があり、グラム単価も安いため、コスト重視の方に向いています。

あと1品欲しいときに便利なコンビニのツナコーンサラダ。機会があれば、ぜひ手に取ってみてください。

筆者：グルメライター 相場 一花

飲食チェーン店のメニューを年間100食以上食べ比べる、飲食チェーン店お持ち帰りマニア。コンビニや話題のグルメショップにも足を運んでいます。