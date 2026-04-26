連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第12回 浅田真央 中編（全３回）

今年２月に開催されたミラノ・コルティナ五輪では、団体戦を含め史上最多となる６個のメダルを獲得した日本フィギュアスケート。そんな偉大な功績は、これまでの日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩があったからこそのものだろう。

2002年ソルトレイクシティ大会から2022年北京大会に出場した日本人フィギュアスケーターを振り返る本連載第12回は、2010年バンクーバー五輪、2014年ソチ五輪に出場した浅田真央を取り上げる。中編は、バンクーバー五輪でメダル獲得するまでの成長の軌跡をたどる。



初の五輪となった2010年バンクーバー大会ではつらつとした演技を見せた浅田真央 photo by Kyodo News





【アメリカに拠点を移し表現力を磨く】

2006−2007シーズン、浅田真央はコーチをラファエル・アルトゥニアン氏に交代し、アメリカに拠点を移した。GPシリーズ初戦のアメリカ大会のショートプログラム（SP）で首位発進。「初めてスローな曲を使って不安もありましたが、ノーミスができてうれしかった」と浅田は話した。

しかし、フリーは「気持ちに少し勢いがなかった」こともあり、冒頭のトリプルアクセルがシングルになっただけではなく、ミスが続き、最後には涙ぐんでいた。安藤美姫とキミー・マイズナー（アメリカ）に逆転され、合計171.23点で３位と悔しいシーズンインとなった。

それでも、その１カ月後のGPシリーズ・NHK杯のSPでは、アメリカ大会でレベル３だったスパイラルとコンビネーションスピンをレベル４にする成長を見せ、自己ベスト更新の69.50点を出し、１位発進。

フリーは最初のトリプルアクセルで着氷が乱れて減点となったが、その後のダブルアクセル＋３回転トーループや３回転フリップ＋３回転ループなどは確実に決める。合計を当時の歴代世界最高得点の199.52点として優勝し、GPファイナル進出を決めた。

浅田は、アメリカを拠点にしたことに関して、「初めての男性の先生だし、外国人の方なので不安もありましたが、ステップからのジャンプや表現などいろいろ教えてもらいました。トリプルアクセルについても、ステップから入れるようになったのは成長だと思います」と笑顔を見せた。

2006年世界ジュニア選手権以来のキム・ヨナ（韓国）との対決を「ワクワクしている」と話して臨んだGPファイナル。SP１位発進ながら、フリーではトリプルアクセルと後半の３回転ルッツが回転不足で転倒となり、SP３位のキムに逆転される２位に終わった。

２週後の全日本選手権では、ガッツポーズを見せる演技だった。SP首位発進後、フリーで最初のトリプルアクセルを見事に決め、非公認大会ながら合計得点は初の200点超えとなる211.76点で、全日本初優勝を果たした。

「涙がワーッと出てきました。トリプルアクセルを今季初めてきれいに跳べたのはうれしかった。今季の世界選手権は日本開催なので、もっといい演技をして優勝したいです」

その世界選手権ではSPで連続ジャンプにミスがあり、ノーミスで首位のキムに10点以上の差をつけられる5位発進になってしまった。「ほかの選手が自己ベストを出しているので、私も出さなければいけないと思って緊張しました」と演技を振り返った。

それでも翌日のフリーは、自己最高の133.43点を獲得。SP１位のキムを逆転し、優勝の安藤美姫に僅差に迫る銀メダル獲得と、底力を見せた。

【コーチ不在、足のケガ......逆境で見せた底力】

2007−2008シーズンもGPシリーズを連勝し、GPファイナルに進出した。しかし、そのSPではジャンプのミスが続き、最下位の６位発進となった。フリーでも序盤のジャンプで細かいミスを連発する滑り出しになったが、途中から立て直し、フリー１位の得点をマーク。キムには及ばなかったが、総合２位に入った。

浅田は涙を流し、その理由について「ホッとしたというか、疲れたというか、うれしかったというか......。いろいろなものがいっぱい詰まっていました」と語った。

そして全日本選手権は、SPで首位発進すると、フリーは最初のトリプルアクセルがシングルになったものの、その後は大きなミスもなく滑りきり、自身２回目の200点台となる205.33点で連覇を達成した。

「トリプルアクセルの失敗はすごく悔しかったですが、すぐにそれを忘れて、次のジャンプやスピンを頑張ろうと思えました。世界選手権ではパーフェクトな演技ができるようにしたいと思います」

だが、年が明けてから想定外の事態になった。前年12月からは国内の練習環境が整ったため、練習拠点をアメリカから日本に戻していたが、定期的に来日し、指導を受ける予定だったアルトゥニアンコーチから「四大陸選手権は責任が持てない」と連絡を受け、師弟関係を解消することになったのだ。それでも、コーチ不在で臨んだ四大陸選手権で、浅田は初優勝を果たした。

さらに世界選手権でも逆境での強さを見せた。四大陸選手権の２日後に左足首をねんざし、１週間強はジャンプの練習ができず、テーピングが取れたのは世界選手権直前だった。そんななか、フリーでは最初のトリプルアクセルの入りで転倒したが、その後は着実に滑り、合計185.56点。カロリーナ・コストナー（イタリア）をわずかに抑えて初優勝を飾った。

「トリプルアクセルの踏み切りがすっぽ抜ける転倒は初めてなので、もうダメだと思いました。でも、そこで逆に力が抜けて、次のコンビネーションジャンプがきれいに決まったので、そこから波に乗れました。失敗しても、あきらめずに頑張って、他のところで挽回しようと思ってできたのがよかったです」

コーチ不在になった２試合で優勝し、確かな実力を発揮した浅田。しかし、このシーズンから回転不足とルッツ、フリップのエッジの判定が厳しくなり、連続ジャンプの回転不足が増え、苦手にするルッツのエッジエラーが多かったことが不安要素になっていた。

翌2008−2009シーズンには、それ以前にも表現力アップのため、指導を受けたことのあるタチアナ・タラソワ氏をコーチに迎えた。フリーでトリプルアクセル２本を入れること、苦手とするサルコウを入れることに取り組み始めたが、シーズン初戦のGPシリーズ・フランス大会でSP、フリーともにミスを連発し、２位になったものの課題を残した。

次のNHK杯のSPでは課題をクリアし、３回転ルッツをエッジエラーなく跳んで首位発進。フリーは２本目のトリプルアクセルの回転不足以外はノーミスで滑り、２位に20点以上の差をつける191.13点で圧勝した。

さらにGPファイナルのフリーでは、女子史上初のトリプルアクセル２本を決めて合計188.55点とし、SP首位のキムを逆転して３季ぶりに優勝した。そして全日本選手権も3連覇達成と勢いづいていた。

しかし、３回目の世界選手権では苦しんだ。SPはシーズンベストの得点で３位だったが、首位発進のキムとは約10点差だった。フリーは2本目のトリプルアクセルが回転不足となって転倒し、後半の３回転フリップからの連続ジャンプでもミス。キムが浅田の持つ歴代世界最高得点を８点以上更新する207.71点で優勝し、浅田は大差をつけられて４位。シニアの国際大会で初めて表彰台を逃す結果になった。

世界選手権では悔しい結果になりながらも、世界国別対抗戦ではSPではシニアになって初めてトリプルアクセルを入れた構成をノーミスで滑りきり、キムが持つ歴代世界最高得点にあとわずかに迫る75.84点をマーク。そして合計は、公認大会で２人目の200点台となる201.87点を出した。

【夢の舞台で決めた３本のトリプルアクセル】

しかし、初めての五輪シーズンは苦しい出だしとなった。

GPシリーズ初戦のフランス大会は、SPとフリーでともにジャンプのミスがあり、2位にはなったものの、世界最高得点をさらに更新したキムに約36点の大差をつけられた。続くロシア大会でも、トリプルアクセルのミスがあり５位に沈み、初めてGPファイナル進出を逃してしまった。

そのGPファイナルでは安藤美姫と鈴木明子がそれぞれ２位、３位となり、安藤がバンクーバー五輪代表に内定。そんな状況で迎えた全日本選手権、浅田が代表を確実にするには優勝が必要だった。

そのSPではトリプルアクセル＋２回転トーループのアクセルが回転不足になったが、前の２試合でレベル３だったスパイラルをレベル４とし、確実な滑りで69.12点を獲得して首位発進。「やっとできたという感じ。ショートが一番のキーポイントになってくると思ったので、乗り越えられたのがうれしいです」と表情をゆるめた。フリーは最初のトリプルアクセルを決める。連続ジャンプで回転不足の判定はあったが、合計204.62点で優勝を果たした。

「ジャンプが自分のジャンプではなくなっていたし、スパイラルやスピンの取りこぼしも多かったので全日本選手権までに見直すことができてよかった。ジャンプが決まらないと不安やモヤモヤ感が出てきますが、徐々によくなってきていたので、ジャンプさえ自分のものにすればあとは集中するだけという気持ちだった。よく修正できたと思います」

そして、2010年２月のバンクーバー五輪。

「（年齢制限で）出られなかったトリノ五輪の時はまだ４年間あると思っていたけれど、今になってみれば、すごく早かったと感じます。とくに昨年は、自分の力を全日本でしか出すことができなかったので、その意味ではこれ以上落ちることはないかなと思います。世界選手権では優勝していますが、五輪は初めてなので、今は15歳、16歳の頃のようにワクワクする気持ちになっていて、すごく楽しいです」

浅田は、初の大舞台でその言葉どおりのはつらつとした演技をした。

「ホテルにいる時から緊張していたけれど、アップの時からだんだん落ち着いてきて、滑る前には集中できていました。滑り出してから最後のほうになるにつれて、だんだん『自分が五輪で滑っているんだ』という喜びが出てきました」

そのSPは、最初のトリプルアクセル＋２回転トーループを軽やかに決めると、その後のジャンプも着実に決めて、課題にしていたスピンとスパイラルもすべてレベル４にするノーミスの演技。大舞台で73.78点という高得点をマークし、キムに続く２位発進とした。

その結果に「どうしよう、どうしよう」と驚きながら、浅田は「本当にここが山場だと思っていたショートを、無事に滑りきることができたのですごくうれしかった。トリプルアクセルに入る時は震えそうになったけれど、跳べると信じて跳びました。フリーにつながる演技だったと思います」と喜んだ。

そして、自身の歴代世界最高を更新する78.50点を出したキムとの得点差について「いつもは10点とか15点くらい離されているけれど、それに比べれば離されていないので、そういう点では気持ちはすごくラクです」と明るく話した。

２日後のフリー、浅田は最終グループ４番滑走。キムがノーミスの演技をし、得点を150点台に乗せ、合計を自身の歴代世界最高得点を18点以上更新する228.56点にした直後の演技だった。

「歓声がすごく大きくて、ヨナの得点は聞こえなかったけど、すごくいい演技だったのだなと感じました」

こう話す浅田は最初のトリプルアクセルと、次のトリプルアクセル＋２回転トーループを着実に決める。そこからも丁寧に滑り、スピンやスパイラルはしっかりとレベル４にする。後半の３回転フリップは回転不足の判定で、少し間を開けながらも２回転ループを２本つけて３連続ジャンプに。しかし、そのあとの３回転トーループは踏み切る前にエッジが氷に引っかかり、１回転にとどまった。「よく覚えてないけど、跳ぶ前に少しガクッとなってしまった。そこはすぐ跳べばよかったなと後悔しています」と振り返るミスだった。

それでも乱れることなく、次のダブルアクセルから立て直し、最後はレベル４のコンビネーションスピンで締めくくったが、演技の直後は少し無念そうな表情だった。

「トリプルアクセルを２本跳べたことは本当によかったなと思いましたが、そのあとから少し緊張感が出てしまって。身体がそれをすごく感じていた。後半にかけて自分を信じて迷いなくいけたけれど、いつもとはちょっと違ったかなと思う。悔しいです」

こう話す浅田の得点はシーズンベストの131.72点。合計は自己ベストの205.50点にして、キムに次ぐ銀メダルを獲得した。SPとフリーを通じてトリプルアクセルを３本成功させたのは、女子史上初の快挙だった。

メダルセレモニー後に、首にかけた銀メダルの感想を聞かれ、「予想していたより、すごく重たいです」と笑顔を見せた浅田は、あらためて五輪の演技をこう振り返った。

「得点は自己ベストなのでよかったけれど、やっぱりミスがふたつあって自分の演技がパーフェクトではなかったので納得はしていないし、悔しさもあります。でも、メダルを獲れたことはすごくよかったと思いますし、会場では日本の方たちもたくさん声援を送ってくださった。それを表彰式の時にあらためて感じて、すごくうれしかったです」

再びこの大舞台に戻り、次は金メダルを獲得したいという気持ちは強くなっていた。

後編につづく

＜プロフィール＞

浅田真央 あさだ・まお／1990年、名古屋市生まれ。ノービス時代から全日本選手権に出場し、トリプルアクセルを武器に世界のトップで活躍。2010年バンクーバー五輪銀メダル、世界選手権優勝３回など数々の実績を残した。2017年に現役引退後はアイスショーのプロデュースや解説など幅広く活躍し、2025年からは指導者として活動。