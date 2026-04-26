ラ・リーガ 25/26の第32節 アトレチコ・マドリードとビルバオの試合が、4月26日04:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アレックス・バエナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）らが先発に名を連ねた。

23分に試合が動く。ビルバオのイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）のアシストからアイトール・パレデス（DF）がヘディングシュートを決めてビルバオが先制。

ここで前半が終了。0-1とビルバオがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分アトレチコ・マドリードが同点に追いつく。アントワヌ・グリーズマン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに54分アトレチコ・マドリードが逆転。アレックス・バエナ（MF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

58分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。パブロ・バリオス（MF）に代わりジョニー・カルドーゾ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

63分、ビルバオは同時に2人を交代。ウナイ・ゴメス（MF）、ユーリ・ベルチチェ（DF）に代わりオイアン・サンセト（MF）、アダマ・ボイロ（DF）がピッチに入る。

63分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。マルコス・ジョレンテ（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）に代わりナウエル・モリナ（DF）、ニコラス・ゴンサレス（FW）がピッチに入る。

70分、ビルバオは同時に3人を交代。ニコ・ウィリアムズ（FW）、イニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、イニャキ・ウィリアムス（FW）に代わりロベルト・ナバーロ（FW）、ミケル・ベスガ（MF）、アレックス・ベレンゲル（FW）がピッチに入る。

71分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。コケ（MF）、ジュリアーノ・シメオネ（FW）に代わりオベド・バルガス（MF）、ロビン・ルノルマン（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分アトレチコ・マドリードに貴重な追加点が入る。ナウエル・モリナ（DF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

しかし、90+7分、ビルバオのアレハンドロ・レゴ（MF）のアシストからゴルカ・グルセタ（FW）がヘディングシュートを決めて3-2と1点差に迫る。

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。アトレチコ・マドリードが3-2で勝利した。

2026-04-26 06:20:30 更新