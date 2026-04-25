ファーウェイ、8,800円のWi-Fi 7ルータ - 2.5Gbpsポート搭載
ファーウェイ・ジャパンは、Wi-Fi 7に準拠した家庭用無線LANルーター「HUAWEI WiFi BE3」を4月24日に発売した。店頭実勢価格は8,800円前後。
HUAWEI WiFi BE3
最新のWi-Fi 7規格に準拠した無線LANルータ。折りたたみ可能な外付けアンテナは4本で、2.4GHz帯と5GHz帯への同時接続に対応。通信効率を改善する4K QAM（4096-QAM）、子機と通信する電波を効率よく活用するMulti-RUやプリアンブルパンクチャリング技術などを搭載する。
IPoE／IPv4 over IPv6機能に加え、専用アプリ「HUAWEI AI Life」から接続デバイスの通信を制御できるペアレンタルコントロール、電波のカバー範囲を視覚化したカバレッジ状況などを確認できる。
有線ポートは2.5Gbps（WAN／LAN）ポート1基と、1Gbps（WAN／LAN）ポート3基を搭載。本体サイズはW215×H280×D61.5mm（アンテナ展開時）、重さは約436g。
HUAWEI WiFi BE3
最新のWi-Fi 7規格に準拠した無線LANルータ。折りたたみ可能な外付けアンテナは4本で、2.4GHz帯と5GHz帯への同時接続に対応。通信効率を改善する4K QAM（4096-QAM）、子機と通信する電波を効率よく活用するMulti-RUやプリアンブルパンクチャリング技術などを搭載する。
有線ポートは2.5Gbps（WAN／LAN）ポート1基と、1Gbps（WAN／LAN）ポート3基を搭載。本体サイズはW215×H280×D61.5mm（アンテナ展開時）、重さは約436g。