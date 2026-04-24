S&P500投資で「100万円の差」がつく？意外と知らない隠れコストの罠と最適解
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YOU投資チャンネルのYOUが、「【2026年最新】S&P500に投資するならどれがいい？eMAXIS Slim・楽天・SBI・iFreeを徹底比較！30年後に100万円の差を生む衝撃の事実とは？」と題した動画を公開した。動画では、主要なS&P500インデックスファンドを比較し、隠れコストや運用規模の観点から長期投資の最適解を提示している。
YOUはまず、S&P500を米国市場の時価総額約8割をカバーする「究極のベンチマーク」と表現し、自動リバランス機能によって「時代ごとの最先端の成長を丸飲みできる」と解説する。NASDAQ100と比較しても、幅広いセクターに分散されているため不況時でも下落を吸収するクッション効果があり、長期の資産形成において堅牢性が高いと語った。
動画の中盤では、日本で買える主要なS&P500ファンドであるeMAXIS Slim、楽天・プラス、SBI・V、iFreeを徹底比較した。表面的な信託報酬だけでなく、運用報告書に記載された監査費用などの「隠れコスト」を含めた総経費率に着目。YOUは「0.1%の差を笑う者は、複利に泣く」と述べ、証券会社ごとのポイント還元を差し引いた実質コストの重要性を説いた。一方で、付与されたポイントを自動で再投資に回さなければ、長期投資における複利の恩恵が受けられないと警告している。
さらに、理論上は同じ指数に連動するはずのファンド間で運用成績に差が出る「トラッキングエラー」の要因として、純資産総額の規模を挙げた。「投資の世界ではデカさは正義」であり、巨大なファンドは固定費の負担減や売買手数料の低減において圧倒的に有利に働くという。
より低コストな新興ファンドへの乗り換えについては、売却時の税金や市場からの離脱期間が生じるため、「新規積立のみ変更」するのが正解だと断言。万人に向けた最適解として、圧倒的な純資産総額を誇るeMAXIS Slimを挙げ、実績と規模を兼ね備えたファンドを継続的に保有することの重要性を伝えている。
YOUはまず、S&P500を米国市場の時価総額約8割をカバーする「究極のベンチマーク」と表現し、自動リバランス機能によって「時代ごとの最先端の成長を丸飲みできる」と解説する。NASDAQ100と比較しても、幅広いセクターに分散されているため不況時でも下落を吸収するクッション効果があり、長期の資産形成において堅牢性が高いと語った。
動画の中盤では、日本で買える主要なS&P500ファンドであるeMAXIS Slim、楽天・プラス、SBI・V、iFreeを徹底比較した。表面的な信託報酬だけでなく、運用報告書に記載された監査費用などの「隠れコスト」を含めた総経費率に着目。YOUは「0.1%の差を笑う者は、複利に泣く」と述べ、証券会社ごとのポイント還元を差し引いた実質コストの重要性を説いた。一方で、付与されたポイントを自動で再投資に回さなければ、長期投資における複利の恩恵が受けられないと警告している。
さらに、理論上は同じ指数に連動するはずのファンド間で運用成績に差が出る「トラッキングエラー」の要因として、純資産総額の規模を挙げた。「投資の世界ではデカさは正義」であり、巨大なファンドは固定費の負担減や売買手数料の低減において圧倒的に有利に働くという。
より低コストな新興ファンドへの乗り換えについては、売却時の税金や市場からの離脱期間が生じるため、「新規積立のみ変更」するのが正解だと断言。万人に向けた最適解として、圧倒的な純資産総額を誇るeMAXIS Slimを挙げ、実績と規模を兼ね備えたファンドを継続的に保有することの重要性を伝えている。
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