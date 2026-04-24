この記事をまとめると ■エンジンをチューニングする上で「ポート研磨」という工程がある ■吸気と排気の流れをスムースにするために各ポートの段差を手作業で削る作業を指す ■最近は機械の工作精度が高いのでひと昔前のエンジンよりノーマル状態でも仕上がりがいい

たまに耳にするポート研磨ってナニ？

エンジンチューニングの伝統的な手法に「ポート研磨」というのがある。量産エンジンにもかかわらず、ホンダのタイプRシリーズのエンジンなどではこの「ポート研磨」が施されていて、それが話題になったこともあるが、このポート研磨、どんな作業で、どんな効果があるのだろうか？

語源から説明すると、ポート研磨のポートとは「port」、港や港町のことで、出入り口という意味がある。

レシプロエンジンのポートは、シリンダーヘッドにある2種類のポートのことで、ひとつは混合気を送り込む吸気ポート。もうひとつは燃焼ガスを排出する排気ポートのことを指す。

高性能なエンジンを作るには、吸気と排気の流れをスムースにすることが肝要なので、混合気と排気ガスの通り道であるポートの抵抗を減らすのは、性能向上の第一歩とされてきた。量産エンジンのヘッドは通常鋳物でできていて、そのためにポート内壁も鋳物特有のザラつきや、段差やバリが残っている。

その鋳物の肌をリューターなどの工具を使って削り、凹凸をなくす作業が「ポート研磨」だ。

手順としては、リューターで削り、ペーパーで仕上げ、最後にPVAスポンジ砥石で研いでいく。これらはすべて手作業なので、専門的な知識と高度なスキルが要求され、限られた職人の仕事になり、手間も時間もかかるので、コストがかかり、レース用のエンジンなど競技用のエンジンを別とすれば、ポート研磨まで行うことはかなりまれだ。

また、インマニ（インテークマニホールド）とエキマニ（エキゾーストマニホールド）とのジョイント部にある段差も、吸排気の抵抗になり、吸排気効率をスポイルする原因になるので、この段差がフラットになるように磨く「（ポート）段付き修正」も、エンジンチューニングではメジャーな作業。

これらの作業で吸排気効率が上がると、高回転が伸びるようになり、パワー＆レスポンス向上。とくに高回転型エンジンほど、その効果が大きくなる。

もっとも最近の量産エンジンは、燃費最優先で、高効率化が進んでおり、設計も加工精度も向上しているので、ノーマルでもポートの仕上がりは以前に比べかなり綺麗だ。

NAエンジンで、高回転高出力化を求めていくと、ポートの抵抗を少なくするのは永遠の課題になるが、より高度なチューニングとなると、ポート形状そのものを見直し、流入角度を改善したりする「ポート加工」も行われる。

ロータリーエンジンでも「ポート加工」はチューニングの要となるが、バルブをもたないロータリーエンジンのポートの形状は、レシプロ以上にエンジンの性能を左右する。ただ、「ポート研磨」については、吸排気抵抗を減らすのが目的で、狙いはレシプロエンジンと変わらない。