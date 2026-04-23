ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「会社に辞表を出してきたよ」妻「もうすぐ出産なんですけど!?」無… 夫「会社に辞表を出してきたよ」妻「もうすぐ出産なんですけど!?」無職になった夫の衝撃告白…妻が直面した想定外の現実！ 夫「会社に辞表を出してきたよ」妻「もうすぐ出産なんですけど!?」無職になった夫の衝撃告白…妻が直面した想定外の現実！ 2026年4月23日 20時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫が突然「会社辞めてきた」と告白する場面、言葉を失います…。美香さんがずっと我慢してきた分、この出来事はかなりこたえたのではないでしょうか。夫の独立宣言がこれからどんな波紋を広げていくのか、続きはどうなるのでしょうか。>>【まんが】突然夫が会社を辞めた(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】突然夫が会社を辞めた 「顔が暗いだけで？」理解できない理由で理不尽すぎる行動…【夫から脱却できますか？ Vol.61】 「俺を見捨てないで」「もっと必死に求めてくれよ」妻からも彼女からも愛が欲しいの？ 自分勝手な夫の言い分【同じ女に二度奪われた夫 Vol.17】