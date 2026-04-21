公開40周年の『トップガン』と続編『トップガン マーヴェリック』5.13より9日間限定で上映＆予告到着
『トップガン』（1986年）の公開40周年記念上映『トップガン 40th Anniversary』が実施されることが決定。5月13日の“トップガンの日”より9日間限定で『トップガン』『トップガン マーヴェリック』が上映される。また、本邦初公開となる『トップガン』のIMAX（R）、Dolby Cinema（R）を含む各種ラージフォーマットの上映や、入場者プレゼントの配布を予定。併せて、両作の名シーンが時を超え重なり合う予告編と公開を記念したスペシャルポスターが全世界一斉解禁された。
【動画】『トップガン 40th Anniversary』予告編
リアルな映像にこだわった迫力のスカイ・アクションシーンと、常識破りの伝説的パイロット・マーヴェリックと若きパイロット達が繰り広げる“胸熱”ドラマが心を鷲掴みにする『トップガン』。トム・クルーズが36年間誰にも企画を渡さなかった続編が、コロナ禍に苦しんだ映画界を救う大きな希望となって全世界を熱狂させた記憶も新しい『トップガン マーヴェリック』だ。
また、先週ラスベガスで開催されたシネマコンでは『トップガン』シリーズ3作目が進行中であることをパラマウントが正式発表。世界中から驚きと期待のコメントが殺到し、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび、戦闘機が飛び交い、「Top Gun Anthem」のメロディが流れ、トム・クルーズ演じる主人公マーヴェリックの姿が現れる冒頭から、いつまでも色褪せることのない『トップガン』の感動と興奮が一気に込み上げてくる予告編が到着。
1作目を代表する人気シーンのひとつ、マーヴェリックと親友グース（アンソニー・エドワーズ）のアツい友情と絆を象徴する、一世を風靡した名ゼリフ「I feel the need ‐ the need for speed！（やろうぜ、勝負はこれからだ！）」を思い起こさせ、40年の間ずっと愛され続けている尊さも感じさせる「WE FELT THE NEED」の言葉に胸を躍らされる。
そして、次々に映し出されるのは1作目・2作目の数えきれないほどの名シーンたち。男らしさあふれる肉体美に爽やかなロマンス、絶体絶命のミッション、訓練中の悲劇…そしてセルフオマージュシーンなど、みずみずしさと若き野性味があふれる1作目、円熟した貫禄のなかに飽くなき空への情熱がたぎり続ける2作目、ひとつひとつの瞬間が時を超え奇跡のような融合を果たしている。
今回の40周年記念上映は、通常2D版だけでなく、IMAX、Dolby Cinemaが両作品で、『トップガン マーヴェリック』はさらに4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA4DXも上映される。
さらに入場者プレゼントとして、40周年限定ポストカード（数量限定）の配布が決定。1作目のトム・クルーズにフィーチャーし、40周年限定のトップガンロゴが入ったエモーショナルな仕様となっている。
『トップガン 40th Anniversary』は、5月13日〜21日までの9日間限定上映。
リアルな映像にこだわった迫力のスカイ・アクションシーンと、常識破りの伝説的パイロット・マーヴェリックと若きパイロット達が繰り広げる“胸熱”ドラマが心を鷲掴みにする『トップガン』。トム・クルーズが36年間誰にも企画を渡さなかった続編が、コロナ禍に苦しんだ映画界を救う大きな希望となって全世界を熱狂させた記憶も新しい『トップガン マーヴェリック』だ。
また、先週ラスベガスで開催されたシネマコンでは『トップガン』シリーズ3作目が進行中であることをパラマウントが正式発表。世界中から驚きと期待のコメントが殺到し、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび、戦闘機が飛び交い、「Top Gun Anthem」のメロディが流れ、トム・クルーズ演じる主人公マーヴェリックの姿が現れる冒頭から、いつまでも色褪せることのない『トップガン』の感動と興奮が一気に込み上げてくる予告編が到着。
1作目を代表する人気シーンのひとつ、マーヴェリックと親友グース（アンソニー・エドワーズ）のアツい友情と絆を象徴する、一世を風靡した名ゼリフ「I feel the need ‐ the need for speed！（やろうぜ、勝負はこれからだ！）」を思い起こさせ、40年の間ずっと愛され続けている尊さも感じさせる「WE FELT THE NEED」の言葉に胸を躍らされる。
そして、次々に映し出されるのは1作目・2作目の数えきれないほどの名シーンたち。男らしさあふれる肉体美に爽やかなロマンス、絶体絶命のミッション、訓練中の悲劇…そしてセルフオマージュシーンなど、みずみずしさと若き野性味があふれる1作目、円熟した貫禄のなかに飽くなき空への情熱がたぎり続ける2作目、ひとつひとつの瞬間が時を超え奇跡のような融合を果たしている。
今回の40周年記念上映は、通常2D版だけでなく、IMAX、Dolby Cinemaが両作品で、『トップガン マーヴェリック』はさらに4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA4DXも上映される。
さらに入場者プレゼントとして、40周年限定ポストカード（数量限定）の配布が決定。1作目のトム・クルーズにフィーチャーし、40周年限定のトップガンロゴが入ったエモーショナルな仕様となっている。
『トップガン 40th Anniversary』は、5月13日〜21日までの9日間限定上映。