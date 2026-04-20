カンヌで広がる文化交流の一夜！ JAPANESE NIGHT運営事務局JAPANESE NIGHT in Cannes 202

記事ポイント MEGUMIがファウンダーを務める「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が2026年5月15日にフランス・カンヌで開催会場はホテルマルティネス、開催時間は19時から23時まで、1,000名以上の招待を予定名称を「JAPAN NIGHT」から刷新し、パーティーやワークショップ、交流会を通して日本映画と日本文化を世界へ発信 MEGUMIがファウンダーを務める「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」が2026年5月15日にフランス・カンヌで開催会場はホテルマルティネス、開催時間は19時から23時まで、1,000名以上の招待を予定名称を「JAPAN NIGHT」から刷新し、パーティーやワークショップ、交流会を通して日本映画と日本文化を世界へ発信

MEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」の開催が発表されます。

2026年5月15日、カンヌ国際映画祭の会期中にフランス・カンヌで実施され、日本映画と日本文化の魅力を世界へ届けます。

2026年からはイベント名を「JAPAN NIGHT」から「JAPANESE NIGHT」へ変更し、より具体的に日本の“人・物・事”を発信する場として展開される注目イベントです。

JAPANESE NIGHT運営事務局「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」





開催日時：2026年5月15日(金) 19:00〜23:00会場：ホテルマルティネス（Hotel Martinez - The Unbound Collection by Hyatt）開催地：フランス・カンヌ形式：パーティー＆ワークショップ＆交流会の複合形式招待者数：1,000名以上ファウンダー：MEGUMI

「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」は、日本の表現者や創り手による発信の場として開催される国際文化交流イベントです。

日本映画界を代表する監督や俳優に加え、世界各国の映画関係者、メディア、政治・文化・経済分野のリーダーなどの参加が予定されています。

日本映画の魅力と多様で奥深い日本文化を直接体感できる機会を設けることで、参加者同士の交流を促し、新たなビジネスやプロジェクト創出のきっかけにつなげる狙いです。

名称変更

2024年に第1回、2025年に第2回として開催された「JAPAN NIGHT」は、国内外から高い評価を受け、国際的な文化交流の場として注目を集めます。

2026年からは「JAPANESE NIGHT」へ名称を変更し、日本の映画界と文化の価値をより具体的に伝える方針へ進化します。

“人・物・事”に焦点を当てることで、日本ならではの魅力を世界へ向けてさらに力強く発信していく構えです。

複合プログラム

会場となるホテルマルティネスでは、パーティー、ワークショップ、交流会を組み合わせた複合的なプログラムを展開予定です。

カンヌ国際映画祭の熱気の中で、日本映画や日本文化を体感できる場を設けることで、参加者同士のコミュニケーションを後押しします。

映画分野にとどまらず、多様な産業分野へ国際的な文化交流を広げる場になることも期待されています。

MEGUMIプロフィール





肩書：俳優・プロデューサー生年月日：1981年9月25日出身地：岡山県受賞歴：2020年2月 第62回ブルーリボン賞 助演女優賞近年の企画・プロデュース作：「ラヴ上等」（Netflix）、「FUJIKO」（2026年公開予定）

ファウンダーを務めるMEGUMIは、俳優として数多くの映画やドラマに出演してきた人物です。

2020年2月には、映画「台風家族」「ひとよ」で第62回ブルーリボン賞助演女優賞を受賞しました。

近年はプロデューサーとしても活動の幅を広げており、映像作品の企画やプロデュースでも存在感を見せています。

カンヌの地から日本映画と日本文化の魅力を発信する、新たな国際交流イベントとして注目を集めそうです。

名称変更によって打ち出す方向性もより明確になり、日本のクリエイティブを世界へ届ける場としての進化が期待されます。

映画関係者や各界のリーダーが集う一夜が、どのようなつながりを生み出すのかにも注目です。

「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」はいつどこで開催されますか？

A. 2026年5月15日(金)の19時から23時まで、フランス・カンヌのホテルマルティネスで開催されます。

カンヌ国際映画祭の会期中に実施される国際文化交流イベントです。

Q. どのような内容のイベントですか？

A. パーティー、ワークショップ、交流会を組み合わせた複合形式で実施されます。

日本映画や日本文化の魅力を世界へ発信し、参加者同士の交流や新たなビジネス創出を目指す内容です。

Q. どのような人の参加が予定されていますか？

A. 日本映画界を代表する監督や俳優のほか、世界各国の映画関係者、影響力のあるメディア、政治・文化・経済分野のリーダーなど、1,000名以上の招待が予定されています。

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