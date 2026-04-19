俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日、第15話が放送され、近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第15話は「姉川大合戦」。金ヶ崎から撤退し、生き延びた織田信長（小栗旬）は、浅井・朝倉に反撃しようと足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし、2人は内心、信長の失脚を願い、動きが鈍い。一方、木下小一郎（仲野太賀）と木下藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）を逃がすための時を稼ぎたいが、市の想いは浅井長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。その中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える…という展開。

三河・岡崎城。信長は徳川家康（松下洸平）に6月19日までの参陣を命じた。支度にかかる石川数正（迫田孝也）を、家康は「もしも！」と呼び止めた。

家康「わしが間に合わなかったら、織田殿はどうなるかのう」「もしもの話じゃ。我らとて武田の動きに目を光らせねばならぬ」

数正「浅井だけなら、織田が優勢でござろう。しかし、朝倉が加勢するとなれば、我らなしに織田勢が勝つのは難しいかと」

家康「そういうことは、織田殿にも少しは分かってもらいたいものよのう」

1570年（元亀元年）6月19日、信長は髭をたくわえ、進軍を開始。小谷城の目と鼻の先にある虎御前山に陣を構えた。

家康は遅参。信長に詫びを入れた。

信長「遅かったのう。食うか。そなたにも裏切られたかと思うた」

家康「めっそうもない。武田への備えに追われておりました。しかし、我らが来たからには朝倉、浅井など…」

前田利家（大東駿介）佐々成政（白洲迅）らが家康を取り囲む。家康は思わず立ち上がり、慌てふためく。

信長「他に…何か申したきことはあるか（とドスの利いた声）」

家康「誠に申し訳ござりませぬ！（と土下座）。二度と、二度とこのようなことは致しませぬ」

信長は“無言の圧”。その場を離れると、家康は膝から崩れ落ちた。

数正「ご無事で何より」

家康「（水筒の水を飲み）見抜かれたわ。わざと遅れて様子をうかがっていたこと」

数正「やはり侮れませぬな」

家康「数正、あとはそちに任せた」「わしは姿を消す。でなければ織田信長に殺される」

6月28日早朝、開戦。軍勢は浅井・朝倉1万3000、織田・徳川2万1000。浅井・朝倉軍に地の利。織田・徳川軍は苦戦を強いられたが、逃げたはずの家康が側面から奇襲を仕掛けた。

家康「わしは姿を消す。でなければ織田信長に殺される」「一度姿を消し、合戦の最中に機を見計らい相手の横っ腹を突けとのご指示じゃ」

敵軍は撤退を余儀なくされ、形勢は一気に逆転。織田軍の勝どきが響き渡った。

赤く染まった姉川に屍の山。

藤吉郎「本当に…わしらは勝ったのかのう」

小一郎「分からん…分からんけど、ここは地獄じゃ」

SNS上には「遅参した家康への信長の圧が怖すぎ」「どうする家康（笑）」「急に白兎化する狸」「家康、最高に情けなくて最高w」「家康の狸っぷりとヘタレっぷりの混ざり合いが絶妙」などと、主人公・徳川家康（松本潤）が織田信長（岡田准一）から“か弱い白兎”と呼ばれた2023年の大河「どうする家康」になぞらえる声も。視聴者の怖さと笑いを同時に誘い、反響を呼んだ。

次回は26日、第16話「覚悟の比叡山」が放送される。