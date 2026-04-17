100均で2度見した…「本当に300円なの？！」他店で買ったら1000円以上はしそう…

今回ご紹介するのはダイソーで購入したiPhoneケース。ギラギラと輝くデザインは派手ながら、スタイリッシュでおしゃれです。他で買ったら高そうなデザインですが、驚きの330円（税込）。しかもデザインだけでなく、持ちやすさも◎なケースなんです！実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

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商品情報

商品名：ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480857831

インパクトのあるデザインが最高！ダイソーで見つけたiPhoneケース

ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた、インパクトのあるデザインが特徴の『ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）』。

ほかのお店で買ったら1,000円以上はしそうなデザインですが、なんと330円（税込）で買えちゃうんです！

全面シルバーのメタリック塗装で、自分の顔が映りこむほどギラギラしています。シンプルながらも派手でスタイリッシュな印象です。

見た目から着脱が難しそうと思っていたのですが、実はTPU素材のソフトタイプ。そのため硬いケースに比べて着脱がラクラクです。

見た目だけじゃない！持ちやすさも◎な『ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）』

『ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）』は見た目だけではありません！ぽこぽことした立体形状が指にしっかりと引っかかるため、なじみがよくグリップしやすいんです。

ツルっとしたケースに比べると滑りにくいので、グリップ感が欲しいという方におすすめなアイテムです。

ボタン部分の作りもしっかりしていて、押し心地は非常にスムーズ。注意点があるとすれば、充電ケーブルです。

デザインに厚みがあるため、充電ポートの周りも深い作り。そのため根元が太いタイプのケーブルだと、奥まで刺さらない可能性があります。スリムなタイプのケーブルであれば、干渉せずに使用できましたよ！

右下のサイドにはストラップホールが付いていて、ストラップやチャームを付けることができます。じゃらっとチャームを付けると、Y2Kな雰囲気になってかわいいですよ！

今回はダイソーで購入した『ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）』をご紹介しました。

見た目の可愛さだけでなく、使いやすさも◎なiPhoneケース。このクオリティのものが330円（税込）とはさすがダイソーです。気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。