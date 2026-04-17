100均で2度見した…「本当に300円なの？！」他店で買ったら1000円以上はしそう…
商品情報
商品名：ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480857831
インパクトのあるデザインが最高！ダイソーで見つけたiPhoneケース
ダイソーのモバイルグッズ売り場で見つけた、インパクトのあるデザインが特徴の『ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）』。
ほかのお店で買ったら1,000円以上はしそうなデザインですが、なんと330円（税込）で買えちゃうんです！
全面シルバーのメタリック塗装で、自分の顔が映りこむほどギラギラしています。シンプルながらも派手でスタイリッシュな印象です。
見た目から着脱が難しそうと思っていたのですが、実はTPU素材のソフトタイプ。そのため硬いケースに比べて着脱がラクラクです。
見た目だけじゃない！持ちやすさも◎な『ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）』
『ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）』は見た目だけではありません！ぽこぽことした立体形状が指にしっかりと引っかかるため、なじみがよくグリップしやすいんです。
ツルっとしたケースに比べると滑りにくいので、グリップ感が欲しいという方におすすめなアイテムです。
ボタン部分の作りもしっかりしていて、押し心地は非常にスムーズ。注意点があるとすれば、充電ケーブルです。
デザインに厚みがあるため、充電ポートの周りも深い作り。そのため根元が太いタイプのケーブルだと、奥まで刺さらない可能性があります。スリムなタイプのケーブルであれば、干渉せずに使用できましたよ！
右下のサイドにはストラップホールが付いていて、ストラップやチャームを付けることができます。じゃらっとチャームを付けると、Y2Kな雰囲気になってかわいいですよ！
今回はダイソーで購入した『ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）』をご紹介しました。
見た目の可愛さだけでなく、使いやすさも◎なiPhoneケース。このクオリティのものが330円（税込）とはさすがダイソーです。気になる方はぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。