「僕より早く逝ってしまうなんて『それはないよ』」JFAの川淵三郎相談役が今西和男さんに追悼メッセージ「岡田武史監督就任を進言してくれたのも」

「僕より早く逝ってしまうなんて『それはないよ』」JFAの川淵三郎相談役が今西和男さんに追悼メッセージ「岡田武史監督就任を進言してくれたのも」