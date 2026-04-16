インスタグラム更新

米大リーグ、ドジャースの26歳右腕ウィル・クライン投手がインスタグラムに投じた1枚の写真にファンの視線が集中。特別仕様のアイテムに驚きの声が広がっている。

オリジナルの逸品だった。

並んでいたのは4つのグラブ。それぞれにメーカーのロゴである「44」、自身の名前の刺繍が施されている。熱視線を浴びたのは1つの青いグラブだ。ウェブの部分には世界的に人気の日本発祥ゲーム「ポケットモンスター」のカードが挿入できる仕様になっていた。

大のポケモン好きとして知られるクライン。インスタグラムのストーリー投稿に「ラインナップに新加入」と記された実際の画像を公開すると、ネット上で瞬く間に反響が広がった。

「これはイケてる！」

「なんでバンギラスを選んだの？」

「ウィル・クラインはとてもクールな男」

「なんてこったぁぁ」

「彼のこと大好き」

「君は伝説だ」

「ウィル・クラインの伝説は続く」

クラインは昨季、ドジャース球団初のワールドシリーズ（WS）連覇に貢献。今季は5試合に登板し、防御率1.17。3月28日（日本時間29日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦では9回のマウンドに上がり、勝利投手になった。



（THE ANSWER編集部）