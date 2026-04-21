｢東京ばな奈ワールド」とイラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」がコラボレーションしたポップアップストアが、2026年4月20日（月）より期間限定で大宮駅にオープンしました。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】今回のポップアップストアでは、 コラボ第2弾として3月に誕生したばかりのクッキーサンド「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」が初登場！さらに、定番人気の「ちいかわバナナプリンケーキ」