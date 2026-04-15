お笑いコンビ、オードリー若林正恭（47）が14日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時30分）に出演。TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）でMCを務める麒麟の川島明（47）の生活スタイルに興味を示した。

川島は「朝6時に起きて、夜10時に寝てという生活。今夕方6時半にご飯食べているから」と明かした。

オードリー若林正恭（47）は「昭和のサラリーマンじゃないですか」と反応した。

川島は「だいたい仕事を5時までに終わらせて、小学生の娘・息子と一緒にいるんで、それで絶対いただきます」と語った。

若林は「7時半とかに食べ終わるじゃないですか。そのあと寝るまでどうするんですか」と聞くと、川島は「家族とちょっとしゃべったり。お酒飲まないんで、野球見たり映画見たり。9時ぐらいに寝室に入って、そこから1人の時間」と語った。若林は「豊かですね〜」と反応した。

川島は「ちょっと上がった感じはある」とボケると、若林は「まさにそれに行きたいなっていう時期かもしれないです。まだ夜遅い仕事もあるんで。どっちかっていうと、何歳になってもお姉ちゃんと遊ぶの好きってタイプじゃないので」と語った。

川島は「そもそもでしょ。そもそもやってないからね」と共感。若林は「ちゃんとパパやってる先輩たちの話を前のめりになって聞いてます」と話すと、川島は「結局そっちの方がカッコいいなって」と語った。