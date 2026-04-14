妻が妊娠中に夫が泥酔→高校時代の後輩に言い寄られる “サイコパス夫”の対応に反響「一途ではあるんだけど…」『産まない女はダメですか？』第3話【ネタバレあり】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第3話が13日放送され、主人公が妊娠中に、泥酔した夫が高校の同級生に言い寄られる場面に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】強烈な誘惑！“休憩”をせがむ秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第3話では、アサの妊娠を知り、出産を迫る哲也。しかし、激昂した夫と、脳裏をよぎる毒親のトラウマに恐怖を感じたアサは「産みたくない」と本音を漏らす。
2人の溝は深まり、アサは家を飛び出してビジネスホテルへ避難する。一方で、哲也を狙う沙也香（秋元真夏）も不穏な動きを見せ始める。
哲也の同僚に連絡を取り、哲也との飲み会に参加した沙也香。哲也が泥酔した帰り道、腕に手を絡めて「休憩しよう」と言い寄る。これに哲也は我に返り、振り切ってタクシーでその場を後にした。
避妊具に穴を開ける“サイコパス夫”の対応にはSNS上で「一途ではあるんだけど…」「ここは良い奴なんかよー」「アサさんへの執着だけはほんまもんなてっちゃん」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】強烈な誘惑！“休憩”をせがむ秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第3話では、アサの妊娠を知り、出産を迫る哲也。しかし、激昂した夫と、脳裏をよぎる毒親のトラウマに恐怖を感じたアサは「産みたくない」と本音を漏らす。
2人の溝は深まり、アサは家を飛び出してビジネスホテルへ避難する。一方で、哲也を狙う沙也香（秋元真夏）も不穏な動きを見せ始める。
哲也の同僚に連絡を取り、哲也との飲み会に参加した沙也香。哲也が泥酔した帰り道、腕に手を絡めて「休憩しよう」と言い寄る。これに哲也は我に返り、振り切ってタクシーでその場を後にした。
避妊具に穴を開ける“サイコパス夫”の対応にはSNS上で「一途ではあるんだけど…」「ここは良い奴なんかよー」「アサさんへの執着だけはほんまもんなてっちゃん」などのコメントが寄せられている。