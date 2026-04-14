無印良品のインナーウェア新作♡なめらかサテンで快適ルーム時間

おうち時間をもっと心地よく過ごしたい方に♡無印良品から、なめらかな肌触りが魅力の「なめらかサテン」シリーズが登場しました。天然由来素材を使用し、暑い季節でも快適に過ごせるルームウェア＆インナーがラインナップ。シンプルで上品なデザインも魅力の新作をチェックしてみてください♪

肌に溶け込むような着心地♡

「なめらかサテン」シリーズは、リヨセル100％素材を使用したインナーウェア。

しっとりとなめらかな質感で、肌にやさしくフィットします。吸放湿性にも優れているため、汗ばむ季節でも快適な着心地をキープ。日常のリラックスタイムをより豊かにしてくれるアイテムです。

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幅広いラインナップ♡

代表商品は全6アイテム。

「半袖パジャマ」はトップス＋ショートパンツのセット、「ロングパンツ」は単品使い可能なストレートシルエット。

「半袖パジャマワンピース」はAラインで涼やかに、「フレアショーツ」「フレアタンクトップ」は軽やかなインナーとして活躍。

「スリップドレス」はインナー兼ルームウェアとして使える万能アイテムです。

細部までこだわった設計

パジャマは脇に縫い目がない仕様で、寝返り時の違和感を軽減。

また、ウエストゴムを生地で包む設計や綿100％のマチ部分など、肌へのやさしさを追求しています。上下セットだけでなく単品購入も可能で、好みに合わせて組み合わせられるのも嬉しいポイントです。

毎日を心地よく整える

無印良品の新シリーズは、素材・着心地・デザインのバランスが魅力のインナーウェア♡シンプルだからこそ長く愛用でき、日々の暮らしに自然と寄り添ってくれます。

快適な着心地で、リラックスした毎日を楽しんでみてください♪