タレント・俳優の影山優佳がInstagramを更新し、白バイに乗った姿を披露した。

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投稿された写真は4月11日に放送された、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念特番『劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』横浜をバイクで爆走！大捜査スペシャル』（日本テレビ系）でのオフショット。『名探偵コナン』の大ファンである影山は本特番に3年連続で出演しており、昨年に引き続きタイムマシーン3号と、メイプル超合金の安藤なつとロケを敢行した。

主人公・江戸川コナンの「真実はいつもひとつ！」の決めポーズをとったり、安藤の運転するバイクのサイドカーに乗ったりする様子など、楽しそうな姿を見せた。

キャプションでは「なんと3年連続でこの特番を任せていただき、コナンファンとして本当に本当に光栄です！ ありがとうございます！！！！！ 今作の舞台“横浜”を巡りながら、映画を楽しむヒントを大捜査していきます！ 白バイにも乗らせていただいて、風の女神こと千速さんを肌で感じてきました…！」と、撮影時を振り返っている。

また、ムビチケの画像とともに24時間で劇場最新作を2回鑑賞するという作品愛も報告した。

（文＝リアルサウンド映画部）