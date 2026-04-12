グラビアアイドル塩見きら（27）が12日、都内で行われた卓上カレンダー発売記念イベントに出席した。卓上カレンダーは初。

阪神、お酒、ギャンブル好きでも知られるが、アイドルでもある。アイドルユニット「神宿」の元メンバーで、321アイドル部のメンバーとしても活動している。

今年2月には、塩見きらアイドルオーディションを発表。自らアイドルのプロデュースも始めた。元々乃木坂46橋本奈々未に憧れて芸能界入りしたが、「指原（莉乃）さんはバラエティーでもよく見るし、プロデュース業も成功されているっていうところで憧れが強い」とし、「今後はタレントとしても、プロデューサーとして裏方の仕事もやっていきたい」と話した。

テレビ出演を「一番脳汁が出るし、アドレナリが出ていると思う」と位置づけ、「地方に住んでるお父さんとおじいちゃんおばあちゃんにも届けるために、自分自身もメディアに出て活躍して、それをプロデュースしてる子たちに見せられるような活動をしたい」と意気込んだ。

プロデュースするアイドルグループについては「なんか普通じゃないというか、新しいかたちのアイドルになると思っています」という。「びっくりする方もいるだろうなと思います」といい「4月29日に披露目なので、楽しみにしててほしいなと思います」とアピールした。