《新作》ビジュにトキめいたッッッ♡【サーティワン】可愛いグッズ付き！「コラボアイス」が激アツ

【サーティワン】では、2026年4月1日から新しいコラボキャンペーンがスタート。今回は、「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を表現した新作フレーバーのアイスクリームや、サンデーが登場しています。マリオをはじめとした「スーパーマリオギャラクシー」のゲームでお馴染みのキャラクターたちが勢ぞろいしており、どれもビジュアルが抜群！ そこで今回は、限定グッズも登場しているサーティワンのキャンペーンを紹介します。

宇宙での冒険をイメージさせるスペシャルなサンデー

【任天堂】のゲーム「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボレーションは、宇宙を舞台にしたゲームの特徴に合わせて、コラボカップやサンデーも宇宙を連想させる遊び心たっぷりなデザインに。「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」には、マリオ、ヨッシー、ロゼッタが宇宙を冒険しているような、躍動感のあるイラストがあしらわれたピックが飾られています。@ftn_picsレポーターHaruさんは、「ビジュにトキめいたッッッ」とコメント。

可愛いスリーブ付き！

「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」を購入すると、もれなく「チコ オリジナル ふわふわスリーブ」が付いてきます。購入したカップに付ければ、さらにマリオの世界観に浸れそう。レポーターHaruさんいわく、「食べた後も洗顔時のリストバンドとして使える」のだとか。触り心地が良さそうなふわふわっとした素材や、チコのつぶらな瞳に胸がきゅんと高鳴りそう。

スプーンチャーム付きのダブルカップ

「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」は、好きなアイスクリーム2種類をオリジナルカップで楽しめます。こちらは「チコ オリジナルスプーンチャーム」付き。ロゼッタとともに宇宙を旅するチコの、コロンと丸いフォルムがとってもキュートです。レポーターHaruさんも、「その可愛さに食べる前からテンション上がりました」とコメントしています。

数量限定のステッカーもお見逃しなく

さらに、「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」または「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」いずれか1個購入するごとに、「グランドスター型シャインステッカー」がもらえるのだそう。ステッカーは、31万枚の限定配布なのだそうで、欲しい人は念のため早めのチェックを。キラキラ光るステッカーは、シール帳でも存在感を発揮すること間違いなしかも。

銀河をイメージしたキラキラや、冒険のワクワクが詰まったビジュアルが楽しめる、サーティワンのコラボキャンペーンは、5月7日まで。ぜひ期間中にお近くの店舗に立ち寄って、マリオたちとの冒険気分を楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる